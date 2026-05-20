Entrega de maquinaria agrícola en Misiones se combina con pedido de censo para depurar padrones

Durante el acto de entrega de las maquinarias estuvieron presentes el ministro Carlos Giménez, el ejecutivo departamental Richard Ramírez y concejales municipales, entre otros. Durante el uso de la palabra, Benítez agradeció la donación y resaltó que estas herramientas fortalecerán la agricultura familiar de la zona, permitiendo mejorar la productividad y la economía local.

Benítez mencionó que, por lo general, la gente cree que los beneficios que llegan a las asociaciones de productores de Misiones son solamente para un grupito de personas.

“En Misiones hay muchos que se hacen agricultores y no lo son; algunos dirigentes dicen que tienen 3.000 personas en sus asociaciones, pero no se ve dónde está la producción si es que hay tantos productores. Es necesario realizar un censo para depurar los padrones. Esto permitirá que los recursos alcancen y lleguen a quienes realmente corresponden”, indicó.

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Hambre Cero

En otro momento, el dirigente se dirigió al gobernador Ramírez para solicitar más oportunidades para proveer productos de horticultura a Belmac SA, empresa responsable del servicio de alimentación escolar a través del Programa Hambre Cero. Benítez explicó que ningún productor de San Patricio está proveyendo a la firma debido a que la empresa no acepta pagar el precio justo y, muchas veces, se debe esperar más de un mes para recibir el pago, generando pérdidas diarias.

Por su parte, Richard Ramírez señaló que el gobierno departamental trabaja y coordina con el sector productivo. Agregó que siempre escucha las sugerencias y reclamos de los productores, y destacó que la empresa responsable del servicio tiene apertura para colaborar con los agricultores de la zona.

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Entrega de maquinarias

Durante el acto, el MAG realizó la entrega del tractor con sus implementos a la Asociación de Pequeños Productores Jaiko porâve rekavo de la compañía Potrerito Ybate. La inversión es de aproximadamente G. 800.000.000. Luis Benítez señaló que las gestiones se realizaron con el acompañamiento del senador Derlis Maidana (ANR – HC), quien mencionó que este sería el sexto tractor entregado en Misiones.