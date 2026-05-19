Denuncian incumplimiento laboral en el programa Hambre Cero en Misiones

Un grupo de cocineras del programa “Hambre Cero” de la Escuela Básica N° 702 San Ignacio de Loyola, en la ciudad de San Ignacio, denunció que la empresa Belmac SA, encargada de distribuir el almuerzo escolar, estaría incumpliendo lo establecido en sus contratos laborales.

En esta institución trabajan 8 personas: cocineras, auxiliares de cocina y limpiadoras. Ellas explican que, al firmar el acuerdo, se estableció que la jornada laboral es de 5 horas diarias: deben ingresar a las 08:00 y finalizar su jornada a las 13:00.

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Sin embargo, la realidad es distinta: ingresan a las 07:00 y su salida se produce entre las 15:30 y las 16:00 de forma habitual, lo que supone un horario mucho más extenso que el acordado en el contrato firmado entre las trabajadoras y la empresa Belmac SA.

Las empleadas señalaron que, para cumplir con los requisitos que exige la empresa contratista, deben ampliar su horario de trabajo. La razón es que en esta institución educativa asiste un número muy elevado de estudiantes, por lo que deben comenzar sus tareas con antelación para que la comida esté lista en el horario establecido.

Una vez finalizada esta etapa, deben quedarse para realizar la limpieza correspondiente, con el fin de dejar las instalaciones en condiciones para ser utilizadas al día siguiente. Según exigencias de la empresa, estas tareas no son reconocidas para el pago de dichos horarios extraordinarios, que no figuran en el contrato.

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En una de las cláusulas del contrato también se especifica que los días laborables son de lunes a viernes. También se indica que no se trabajará en días feriados, días de asueto sindical o general, durante el periodo de vacaciones de julio establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), o cuando la institución escolar así lo disponga.

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Ante esta situación, las trabajadoras denuncian que, en los días en que no hay clases, hay asueto, feriado, actividad sindical o cuando la institución educativa lo determina, se les descuenta dinero de sus salarios, clasificando estos días como no laborados. Según ellas, esta medida no es justa, ya que se trata de circunstancias que no dependen de su trabajo.

Además, explican que, si reclaman el cumplimiento de sus derechos laborales, desde la empresa les responden que, si no están de acuerdo con las condiciones de trabajo, pueden renunciar, puesto que hay muchas otras personas interesadas en ocupar sus puestos. Por ello, realizan sus tareas con miedo a sufrir consecuencias.

Empresa dice que no tiene denuncia

Por su parte, el representante de Belmac SA, Carlos Atilio Carlson Capli, indicó que, hasta el momento, no han recibido ninguna denuncia oficial por parte de las cocineras. Explicó que cuentan con un departamento de recursos humanos encargado de revisar todos los aspectos relacionados con los contratos y las jornadas laborales.

Señaló que se analiza cada caso de forma particular, ya que las necesidades varían según la cantidad de personal disponible y el número de alumnos que asisten a cada institución educativa; además, cada trabajadora tiene condiciones específicas establecidas en su contrato.

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Agregó que se realizan capacitaciones de forma periódica a las empleadas, adaptadas a la cantidad de estudiantes de cada escuela, donde se comunican los horarios que deben cumplir, los cuales figuran de forma explícita en el acuerdo laboral.

“En muchos casos se trata de madres que traen a sus hijos a la misma institución donde trabajan, por lo que les resulta práctico llevarlos y quedarse luego en el lugar. Sin embargo, esto no significa que hayan comenzado su jornada laboral desde esa hora; el horario efectivo de trabajo es el que se establece en el contrato”, afirmó Carlson.

El representante añadió que los acuerdos firmados entre la empresa y las trabajadoras del programa “Hambre Cero” cuentan con la aprobación del Ministerio de Trabajo. En estos contratos se establece la modalidad laboral, que se calcula según los días y horas efectivamente trabajadas.

La empresa Belmac SA, representada por Carlos Atilio Carlson Capli, María Alejandra Mabel Carlson Capli y Rosa Mabel Capli de Carlson, resultó adjudicada para hacerse cargo de la provisión del almuerzo escolar dentro del programa “Hambre Cero” en el departamento de Misiones durante el año 2025.

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El contrato se firmó el 24 de febrero de 2025; es de carácter plurianual y su vigencia se extiende hasta el 30 de julio de 2027. El monto total adjudicado asciende a G. 97.882.206.300, para cubrir la provisión de almuerzos para 19.500 niños de los 10 distritos de Misiones, en un total de 178 instituciones educativas.

Hay quejas también en otras instituciones, dice concejal

Al respecto, el concejal departamental Augusto Galeano (PLRA) indicó que estas denuncias se vienen realizando desde hace varias semanas y que se presentan en todo el departamento de Misiones: en todas las instituciones, las trabajadoras cumplen jornadas más extensas de lo acordado, pero la empresa no reconoce estas horas adicionales.

El edil explicó que ya presentaron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que intervenga en estos casos. Sin embargo, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta por parte de esta entidad estatal.

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