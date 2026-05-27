Arreo de funcionarios del MEC: Villalba acusa al cartismo de usar la estrategia de la “caja china”

Tras detectarse que funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) abandonaron sus labores para asistir a un acto político oficialista, el senador liberal Éver Villalba denunció el uso de recursos estatales.

El legislador afirmó que Honor Colorado utiliza la presión institucional como una herramienta sistemática de movilización electoral.

La denuncia surge luego de que un grupo de trabajadores del MEC participara, en pleno horario laboral, de una actividad proselitista vinculada a Romina Medina. La precandidata a concejal por el cartismo es esposa de Aníbal Zapattini, actual jefe de Gabinete y mano derecha del ministro de Educación, Luis Ramírez.

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Éver Villalba denuncia “arreo” de funcionarios del MEC

El legislador de la oposición aseguró que esta práctica clientelar es característica del movimiento Honor Colorado. Según indicó, el oficialismo continuará replicando este esquema en otras dependencias del Poder Ejecutivo en los próximos días.

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“Al momento de incorporar a los funcionarios, lo incorporan con esa condición. Vamos a ver en cualquier momento coordinadoras de funcionarios del MAG, MEC y de todos. Es el modus operandi del cartismo, la presión: el que no se va, se le envía al freezer o se le somete al escarnio público”, declaró.

Villalba mencionó que muchos de los funcionarios, ante la presión constante y la falta de alternativas laborales, terminan convirtiéndose en “hurreros”. Asimismo, apuntó que el cartismo viene realizando esta práctica no solo para estos comicios, sino desde hace varios años.

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Exige que el ministro Luis Ramírez rinda cuentas

El parlamentario liberal señaló que el titular de la cartera educativa debe brindar una aclaración inmediata, considerando la implicancia directa de su jefe de Gabinete en el acontecimiento.

Advirtió además que desde la Cámara de Senadores se podría solicitar informe para esclarecer el caso.

Villalba señaló que el ministro Ramírez debe tomar medidas “para que esa confianza que le tenemos no se vaya diluyendo”.

La estrategia de la “caja china” de Santiago Peña

Para el senador, la aparición constante de irregularidades funciona como una táctica planificada por el oficialismo para diluir el impacto de las críticas hacia la gestión del Poder Ejecutivo y blindar la imagen del presidente Santiago Peña. “Es la estrategia de la caja china: un escándalo tapa otro”, declaró.

Asimismo, apuntó que desde el cartismo se “normalizan” las prácticas irregulares, como el cumplimiento de favores que vinculan al senador oficialista Javier Zacarías Irún.

“Eso responde a una estrategia psicológica que cuando aparece una noticia que es constante, la gente ya lo normaliza porque está todos los días en su problema cotidiano”, expresó.

El legislador agregó que, mientras este tipo de situaciones se imponen en el debate público, las problemáticas urgentes que sufre la ciudadanía —como el costo elevado de los productos de la canasta básica— quedan completamente desplazadas de la agenda prioritaria.

Cuestionamientos técnicos a las máquinas de votación del TSJE

Al ser consultado sobre las posturas oficialistas que acusan a la oposición de buscar el retorno de las papeletas tradicionales y las listas sábanas debido a sus dudas sobre el sistema electrónico, Villalba rechazó los argumentos de sus pares colorados. El senador subrayó que prefiere respaldar los criterios de especialistas antes que las declaraciones políticas del sector oficialista.

A la vez, calificó a Fausto Von Streber, titular de TIC del TSJE, como “el Hernán Rivas del TSJE” porque -según Villalba- no tiene un título académico que respalde su formación en el área informática.