Todo por un voto: funcionarios del MEC fueron arreados por jefe de Gabinete, denuncian

Funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fueron arreados este lunes para una actividad proselitista organizada por la cartista Romina Medina, candidata a concejala colorada por Asunción, según denuncian sus compañeros en la cartera educativa. La postulante es esposa de Aníbal Zapattini, jefe de Gabinete del MEC.

La propia Medina compartió imágenes y vídeos de los funcionarios posando a sus espaldas, al costado del Panteón de los Héroes. Según el reclamo, el evento comenzó entre las 13:30 y las 14:00 cuando todavía es horario laboral de los funcionarios que cumplen sus trabajos en oficinas de la administración central.

“Es lamentable el arreo de los funcionarios, en horario de trabajo para hacer campaña por la esposa del Jefe de Gabinete. Hace muchos años que esto no pasa en el MEC”, denunciaron empleados de la entidad, que pidieron no ser identificados por temor a represalias.

En una de las imágenes compartidas con ABC, se observa posando a Rubén Irala, presidente del Sindicato de Funcionarios del MEC (Sifemec). También aparece Mabel González, jefa en la Dirección de Bienestar Personal.

¿Quiénes son los funcionarios denunciados por arreo en el MEC?

Además de Irala y de González, en la imagen también se identifica a Cecilia Almirón, una docente catedrática de Luque, con varias horas cátedra en colegios de esta ciudad, que fue comisionada al Viceministerio de Culto, ahora a cargo del viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, quien también es vicepresidente del Consejo Nacional de Educación Superior y rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

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“No sabemos cómo hizo (Cecilia Almirón) o si se cubrió todas las horas cátedra que tenía en las instituciones educativas de esta ciudad”, indicaron desde Luque. El abogado Ronaldo Urunaga, también funcionario del Viceministerio de Culto es otro que aparece en la imagen. Daniel Rivas, es uno más de los trabajadores que fueron identificados junto con la “candidata del MEC”.

Casi todos los funcionarios vistieron remeras con logos alusivos a la candidatura de Romina Medina.

Otros actos de arreo en el MEC de Luis Ramírez

No es la primera vez que funcionarios son utilizados por el jefe de Gabinete para participar en la campaña de su esposa. La directora departamental de Educación de Capital, Erika Vargas, también apareció liderando actos en favor de Medina. Vargas había sido sumariada y separada del cargo en el MEC por un caso de nepotismo, registrado en el 2024.

Fue repuesta en el cargo tras el sumario, sin que se aclare la situación de su sobrino, quien había sido nombrado sin concurso público y de forma permanente en una escuela pública, presuntamente por la directora departamental.

En octubre del año pasado, directores de instituciones educativas asuncenas habían sido utilizados por Zapattini para el acto de lanzamiento de la candidatura de su esposa, en un evento partidario realizado en la Asociación de Funcionarios del MEC (Afemec), ubicado en Lambaré.

El coordinador de ese evento de campaña era el conocido Américo Ramírez, supervisor de apoyo técnico pedagógico de Asunción, zona 6. Lidia Barrios, directora de Gestión Educativa de la capital, también estuvo entre los presentes y es recurrente en las actividades proselitistas de Medina.

Altos funcionarios del MEC también priorizan campaña electoral

El 27 de enero, altos directivos del MEC también fueron vistos tras una reunión con la candidata a concejala Romina Medina, en un local en Asunción, a solo un mes del inicio de clases.

Marcelo León Nogués, director de Infraestructura del MEC y Juan Manuel Arce Leiva, asesor jurídico de la entidad estatal estaban entre los participantes, ambos sonrientes y gesticulando la “V” de victoria, con amplias sonrisas, mientras las escuelas públicas pasaban por enormes dificultades de infraestructura.

Además, no se puede olvidar que el operativo de kits escolares fue otro fracaso de gestión, por tercer año consecutivo. Miles de estudiantes no recibieron los útiles tras meses de iniciadas las actividades académicas. Adalberto Gustavo Rodas, secretario general y exdirector jurídico del MEC, es otro de los participantes asiduos en la campaña electoral.