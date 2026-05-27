Filizzola arremete contra Santiago Peña por su patrimonio: “Es un intento de blanqueamiento muy burdo”

El presidente de la República,Santiago Peña, arremetió contra quienes cuestionaron su patrimonio y aseguró que espera un pedido de disculpas por parte de sus críticos.

Sobre este pedido, el senador Rafael Filizzola apuntó: “En primer lugar, este proceso no termina con un informe de Contraloría mal hecho. En segundo lugar, si vamos a hablar de disculpas, el que tiene que pedir disculpas, no a los denunciantes, sino a la ciudadanía, es Peña por su mal gobierno“.

“La gente está pasando muy mal en Paraguay mientras unos pocos están pasando muy bien”, remarcó el legislador.

En lo que respecta a la investigación, Filizzola mencionó que esto no termina con un informe dibujado por Contraloría que no toma la parte donde él pega el salto económico.

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“La denuncia se centra en cómo una persona con una casa alquilada, dos autos y un perro, como él decía, pasa de un patrimonio de 1.000 millones de guaraníes a un patrimonio de 100.000 millones de guaraníes. Eso es inexplicable”, recordó el senador.

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Uno de los puntos más importantes en la denuncia tiene que ver con la construcción de la mansión en San Bernardino: “Peña construye una casa por 900.000 dólares en un terreno que no es suyo. ¿Quién construye una casa de 900.000 dólares en un terreno que no es suyo?“.

“Pero lo peor es que la construcción empieza sin que él pague nada y posteriormente aparece Ueno con un préstamo de 900.000 dólares. ¿Qué banco hace un préstamo de 900.000 dólares a sola firma y para una casa que está en un terreno que no es de la persona que hace el préstamo", añadió a su alocución.

Recordó que en ese tiempo también se da el salto de Ueno, que de no tener nada de depósitos del Estado pasa a tener 800 millones de dólares de depósitos del Estado.

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Para el legislador, esto es un intento de blanqueamiento muy burdo. “Él dice que vendió las acciones y, bueno, ¿cómo compró las acciones? Él se enriqueció en 22 mil millones y supuestamente él ganaba 400 millones. Igual ahí faltan 12 mil millones”.

Ante la consulta de si todavía piensan que hay sospechas de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, Filizzola afirmó que sí. “¿Quién pasa en cuatro o cinco años en el sector privado como empleado de un patrimonio de 1.000 millones a 23.000 millones? Ni que gane la lotería, esas cosas no ocurren. ¿Quién se enriquece en dos mil doscientos y algo por año? Es imposible", remarcó.