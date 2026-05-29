Intensa búsqueda de suboficial policial desaparecido moviliza a Ñeembucú

La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron una intensa búsqueda para localizar al suboficial inspector Víctor Abel Ocampo Salinas, de 34 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado fin de semana y no volvió a comunicarse con sus familiares.

Lea más: Más de 200 policías refuerzan la seguridad en Ñeembucú por Semana Santa

De acuerdo con informes de la Dirección de Policía de Ñeembucú, la denuncia fue presentada inicialmente en la Subcomisaría 15ª de Potrero Bordón por el padre del uniformado, Gabino Ocampo Samaniego, quien manifestó que el último contacto del agente con su familia ocurrió el sábado 23 de mayo mediante una videollamada con su pareja, Lorena Noemí Peloso Vargas, residente en el barrio Colinas de Pilar.

Según los datos proporcionados, desde aquella comunicación el suboficial dejó de responder llamadas y mensajes. Además, su teléfono celular registró su última conexión en la madrugada del domingo 24 de mayo, alrededor de las 04:00, para posteriormente quedar apagado.

Posteriormente, efectivos de la Comisaría 1ª Loma Clavel dialogaron con la concubina del desaparecido, quien indicó que el policía debía viajar a Pilar durante el último fin de semana, pero nunca llegó a destino.

El agente policial presta servicios en la Comisaría 11 Metropolitana de Asunción y se movilizaba en un automóvil Toyota Sienta, tipo Station Wagon, color plata, con matrícula provisoria IPN 475.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades policiales señalaron que ya se encuentran realizando procedimientos de búsqueda y averiguaciones en distintos puntos del departamento de Ñeembucú, mientras el caso fue comunicado al agente fiscal de turno para el seguimiento correspondiente.

La Policía Nacional también autorizó la difusión de la fotografía del suboficial y de los datos del vehículo con el objetivo de facilitar su localización.