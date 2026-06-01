Director de Tránsito viaja en carrocería durante caravana política en Ñemby: ¿cuánto es la multa?

Félix Hernán Jiménez Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), fue cuestionado tras protagonizar una flagrante infracción vial. El alto funcionario participó de una caravana política en la carrocería de una camioneta en la ciudad de Ñemby.

La actividad proselitista correspondía al equipo de la actual concejal y precandidata cartista a la intendencia de dicha localidad, Giani Ramírez.

El titular de la ANTSV admitió públicamente la irregularidad de su conducta, la cual contradice de forma directa las normativas de seguridad que su propia institución debe promover y fiscalizar.

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Director de ANTSV infringió ley vial y lo minimizó

A pesar de reconocer la falta, el director de la ANTSV intentó minimizar la gravedad de lo ocurrido. Jiménez argumentó que el vehículo se desplazaba a una velocidad reducida y que la exposición al peligro durante el evento partidario fue de muy corta duración.

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“En realidad, íbamos a una velocidad de entre 5 y 10 km/h. El error fue ir en la carrocería, pero el resto se cumplió todo. No hay ninguna transgresión agresiva a las leyes de tránsito. Nadie estuvo acelerando ni haciendo cosas raras”, dijo a la 1080 AM.

Asimismo, el titular de la ANTSV aseguró que “la emoción” de su abierto respaldo a la postulación de la candidata de la Asociación Nacional Republicana (ANR) terminó jugándole en contra.

Infracción junto a Bachi Núñez y postura sobre una posible renuncia

Jiménez no se encontraba solo al momento de cometer la falta cometida en la vía pública. Además de la precandidata cartista, el director de la agencia de seguridad vial realizó el cuestionado viaje en la carrocería junto al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), quien es señalado además como su principal padrino político dentro del movimiento oficialista.

Al ser consultado sobre si este escenario de abierta contradicción institucional debería apartarlo de la función pública, el funcionario descartó que la infracción amerite que dé un paso al costado en la institución.

“Por un error que duró 10 a 15 minutos no amerita una renuncia, pero mi cargo está a disposición”.

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¿Cuánto es la multa por viajar en la carrocería?

En Paraguay, el traslado de personas en las carrocerías de camionetas o camiones se encuentra estrictamente prohibido.

Según la Ley Nº 5016/14 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, dicha acción irregulares es considerada una infracción y se sanciona administrativamente con una multa mínima equivalente a 10 jornales mínimos, lo que equivale actualmente a G. 1.115.020.