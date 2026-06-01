Villaverde era responsable de las redes del Gobierno según registros del Mitic

A pesar de los reiterados intentos del ministro Gustavo Villate y la viceministra Alejandra Duarte por desmarcarse de Juan Roberto “Jimmy” Villaverde, catalogándolo de forma pública como un simple “militante” o “simpatizante”, resoluciones e informes internos del Ministerio de la Información y Comunicación (Mitic) confirman que Villaverde formaba parte del “staff” de comunicación del Estado y cubría de cerca la agenda presidencial.

Los documentos hablan

Un informe del viaje del 9 de octubre de 2023 expone detalles de la cobertura de la agenda del presidente Santiago Peña en el departamento de Paraguarí, el 5 y 6 de octubre de ese año.

En este documento oficial se especifica textualmente la función del “militante”: “Juan Villaverde, encargado de las Redes Sociales Oficiales, realizó cobertura de las actividades del Jefe de Estado publicando al instante en las cuentas oficiales todas las informaciones que fueron surgiendo”. El documento lleva una media firma que correspondería a Villaverde.

A esto se suma la tabla de liquidación que figura como anexo de la Resolución Mitic Nº 573/2023, firmada por el ministro Gustavo Villate, quien siempre tuvo conocimiento del vínculo de “Jimmy” con la institución.

Las rendiciones de esas fechas señalan que acompañaron el viaje los funcionarios Carlos Sánchez, Hugo Florentín, Alberto Vargas, Christian Soloaga, Antonio Ocampos, Aníbal Domaniczky, Federico Ferreira, Robert Saucedo y Arnaldo Ayala.

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El documento comprueba el pago del viático a favor de Villaverde que, en noviembre de ese año, fue remitido a la Contraloría General de la República (CGR).

Incluso, el informe de Soloaga –uno de los choferes–, afirma que tuvo a su cargo el traslado de Domaniczky y Villaverde.

Mitic embarró hasta al Presidente

En la planilla de viáticos pagados en noviembre de 2023, Villaverde figura explícitamente con el cargo de “Funcionario Área de Prensa - Viceministerio de Comunicación”. Los registros de la fecha muestran cómo el “militante” siguió siendo considerado con funciones de comunicación.

Días atrás, Alejandra Duarte, mintió al decir que Villaverde “nunca estuvo” en el Mitic. Esto lo hizo aún sabiendo que fue ella quien, como ministra sustituta, lo nombró con el cargo de director de capacitación y Derechos Humanos el 20 de octubre de 2023.

Incluso, la “amnesia” sobre Villaverde fue repetida por el ministro Gustavo Villate, que firmó varias de las resoluciones a nombre de Villaverde. El relato siguió repetiéndose por el vocero presidencial Guillermo Grance, el director de medios Héctor Riveros y hasta por el mismo Santiago Peña.

El nivel de encubrimiento por parte de las autoridades resulta escandaloso, atendiendo a que Villaverde es señalado como el responsable de Sucia Política y otras páginas utilizadas como maquinaria de propaganda prooficialista y ataques a la prensa, periodistas y críticos al Gobierno, con dudoso origen de los fondos.

leonardo.gómez@abc.com.py