Denuncian caminos abandonados pese a inversión de G. 997 millones en Ybycuí

La administración de la actual intendenta municipal, María Cristina Servín Franco (ANR-HC), quien aspira a ser reelecta en el cargo, es cuestionada por una supuesta malversación de G. 997.578.269. Dicha inversión de recursos municipales presuntamente era para el mejoramiento de caminos vecinales, los cuales siguen en mal estado.

El concejal colorado Luis Andrés Rolón Samaniego sostuvo que la Junta Municipal desconoce el destino de G. 997.578.269.

Dijo que es un millonario desembolso realizado por la administración comunal para la supuesta reparación de caminos vecinales, que se habrían entre 2025 y 2026.

Falta de transparencia de los fondos

El concejal Rolón Samaniego manifestó su preocupación por la falta de transparencia en el manejo de los recursos de la Municipalidad y aseguró que la Junta Municipal no cuenta con información suficiente sobre los millonarios desembolsos realizados por la administración de Servín Franco.

Respecto a las denuncias relacionadas con caminos vecinales por parte de la ciudadanía, Rolón recordó que venían cuestionando pagos por alquiler de maquinarias pertenecientes a empresas de otras ciudades, pese a que, según sostuvo, los trabajos habrían sido realizados con equipos de la propia Municipalidad.

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Esta situación irregular fue denunciada ante el Ministerio Público, pero la investigación no prospera en Ybycuí.

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Quejas ciudadanas

En este municipio existen quejas diarias de los lugareños, como en la compañía San José Boquerón, donde se observan tubos viejos y caminos abandonados. Sin embargo, en 2025 dicha comunidad habría sido supuestamente beneficiada con reparaciones junto a otras compañías y, para el efecto, se habría desembolsado G. 264.606.441.

Explicó que en enero de 2026, nuevamente aparece una orden de pago de G. 293.310.922, supuestamente para la misma compañía Boquerón, junto a las compañías Palacio Cue, Entre Ríos, Cerro Karapé y otras, donde se habrían realizado reparaciones de caminos vecinales. Sin embargo, la realidad es otra: en su mayoría, los caminos se encuentran intransitables.

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El edil agregó que los concejales solicitarán informes oficiales a la intendenta para aclarar los desembolsos millonarios realizados supuestamente en reparaciones de caminos. “Vamos a pedir todas las aclaraciones necesarias para determinar qué obras se realizaron, dónde se ejecutaron y cuál fue el destino de los recursos”, concluyó.

“No voy a opinar porque pagan a la prensa”

Con respecto a esta situación que afecta a la administración de la intendenta, quisimos conocer su versión, pero la misma fue escueta en su respuesta: “Me reservo el derecho de opinar al respecto porque esta denuncia es una mentira; son acusaciones malintencionadas e inventadas por mis oponentes políticos”.