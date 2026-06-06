Más de 220.000 electores definirán el pulso político de Cordillera en las internas municipales

La coordinadora departamental de la Justicia Electoral, abogada Justina Riveros, informó que la Asociación Nacional Republicana (ANR) cuenta con 127.100 afiliados habilitados para votar en 22 locales electorales. Para este sector fueron habilitadas 362 mesas receptoras de votos y 407 máquinas de votación, incluyendo las destinadas a contingencia.

Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tiene 86.611 electores habilitados, distribuidos también en 22 locales electorales. Para esta nucleación fueron habilitadas 209 mesas receptoras de votos y 249 máquinas de votación con contingencia.

En tanto, la denominada tercera fuerza, integrada por 17 partidos y movimientos políticos, participará con 36 mesas habilitadas en 16 locales de votación.

Más allá de los números, la jornada electoral tendrá una especial relevancia política. Históricamente, Cordillera ha sido considerado uno de los principales bastiones del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en el país.

Aunque el Partido Colorado logró quedarse con la Gobernación en las elecciones de 2023, tras 15 años de administración liberal, la disputa política en el departamento continúa marcada por una fuerte presencia y tradición electoral del liberalismo.

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Se espera que se responda a los reclamos

Las internas también se desarrollarán en un contexto de crecientes reclamos ciudadanos por la falta de respuestas a problemas históricos como el deterioro de rutas, obras inconclusas y necesidades básicas pendientes en varias comunidades.

Por ello, además de definir candidaturas, los resultados serán observados como un indicador del nivel de confianza que conservan los partidos y sus liderazgos.

La Justicia Electoral se encuentra ultimando los detalles para garantizar el normal desarrollo de los comicios en los 20 distritos del departamento.

Abandono de obras

El abandono de obras públicas, el deterioro de caminos, las deficiencias en infraestructura y la falta de respuestas concretas de las autoridades no son problemas aislados en Cordillera.

Situaciones similares se observan en ciudades como Arroyos y Esteros, Tobatí, Piribebuy, Eusebio Ayala, Itacurubí de la Cordillera, Emboscada y zonas de Caacupé, donde pobladores vienen reclamando desde hace años mejores condiciones para sus comunidades.

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