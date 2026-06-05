Ruta Arroyos y Esteros–Tobatí: una deuda vial que autoridades siguen sin resolver

Hoyos y cráteres enormes adornan la ruta Arroyos y Esteros–Tobatí, convertida en un símbolo del abandono estatal. Lo que alguna vez fue una vía estratégica para la conexión de miles de pobladores, hoy parece más un campo minado que una ruta asfaltada. Entre los kilómetros más afectados, los conductores deben esquivar profundos pozos, hundimientos y sectores destruidos, arriesgando a diario sus vehículos y hasta sus vidas. Cada lluvia agrava el deterioro y transforma los cráteres en trampas invisibles, mientras las promesas de reparación siguen sin traducirse en soluciones reales.

Pese a los reiterados reclamos de pobladores y usuarios de la vía, la situación permanece sin cambios. Los vecinos lamentan que una de las principales rutas de conexión de la zona continúe de esa manera deteriorándose mientras pasan las administraciones municipales, departamentales y nacionales.

Las críticas apuntan especialmente al intendente de Arroyos y Esteros, José Filippi Vera (ANR), quien actualmente busca su reelección. Algunos ciudadanos consideran que durante su gestión no se impulsaron soluciones efectivas para mejorar esta importante vía de comunicación. También cuestionan al gobernador de Cordillera, Denis Lichi (ANR), oriundo de Arroyos y Esteros y uno de los principales respaldos políticos del jefe comunal, señalando que tampoco observan resultados concretos en favor de la ciudad.

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Reclamo ciudadano

Ramón Florentín, poblador de Arroyos y Esteros, expresó su malestar por el estado de la ruta y la falta de respuestas de las autoridades.

“Hace más de diez años que vivimos con este problema. Cada lluvia convierte la ruta en una trampa para los conductores. Los vehículos se dañan y el riesgo de accidentes es permanente. Mientras tanto, las autoridades siguen prometiendo soluciones que nunca llegan”, manifestó.

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Florentín también cuestionó la continuidad de las actuales autoridades. “La ciudadanía debe reflexionar sobre quiénes realmente trabajan por la ciudad y esperemos que este domingo no se caiga en lo mismo. Arroyos y Esteros sigue postergada y necesitamos gestión, no solamente discursos en tiempos electorales”, señaló.

Mientras los reclamos continúan y el deterioro de la ruta se agrava con el paso del tiempo, los pobladores esperan que las autoridades responsables impulsen finalmente una solución definitiva para una problemática que afecta la seguridad vial y el desarrollo de toda la comunidad.

Desde esta corresponsalía se intentó obtener la versión del intendente de Tobatí, José Filippi Vera (ANR), sobre los cuestionamientos planteados por los pobladores; sin embargo, no respondió a las llamadas realizadas. Asimismo, se intentó contactar al gobernador de Cordillera, Denis Lichi (ANR), pero tampoco atendió las comunicaciones. Este medio queda abierto a publicar sus respectivas posturas o aclaraciones respecto al tema.

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