Elecciones Municipales: Tomás Olmedo sigue en carrera en Ñemby

El cuestionado intendente Tomás Olmedo (Fuerza Republicana) obtuvo 6.030 votos mientras que la cartista Giani Ramírez recibió 5.949 votos.

De esta manera, Olmedo, a pesar de estar imputado por presunta corrupción municipal y con dos pedidos de intervención municipal en su haber durante estos cinco años, será el candidato a representar a los colorados.

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En tanto que, en tercera posición quedó Osmar Centurión con 4.018 votos y cuarto llegó Julio Vallejos con 3.298 votos.

Los liberales

Los electores liberales por otro lado eligieron al ex senador Blas Lanzoni, quien obtuvo 10.382 votos, que significa el 89 por ciento del total. Lanzoni también ya fue intendente al igual que su hijo Lucas Lanzoni. Ambos con cuestionadas gestiones municipales.

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En segunda posición quedó Jorge Escobar con 732 votos, el 6 por ciento y Abel Villalba quedó con 155, el 1 por ciento del total.

De esta manera en Ñemby para el 4 de octubre el electorado tendrá en el menú electoral, por un lado, a Tomás Olmedo y por el otro, a Blas Lanzoni.