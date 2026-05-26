Elecciones municipales: Diputados otorgan impunidad a 7 intendentes

Siete pedidos de intervención están acumulando polvo en la Cámara de Diputados, algunos incluso datan del 2024, pero los cartistas en alianza con colorados de Fuerza Republicana y un sector del PLRA, decidieron otorgar impunidad y evitaron que los pedidos sean tratados semana tras semana.

En la última sesión de la Cámara Baja incluso argumentaron que “ya es demasiado tarde para tratarlos” por que la gestión municipal culmina este año. De esa manera, entierran la posibilidad de conocer si existe o no malversación del dinero de los contribuyentes.

Ya es muy tarde para la intervención municipal. Que los electores decidan Miguel Del Puerto, diputado cartista.

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Cuestionados buscan el rekutu

Los intendentes que tuvieron su “pase de impunidad” por los diputados y buscan su reelección en el cargo a pesar de sus nefastas gestiones son:

Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC) intendente de Tomás Romero Pereira y padre del ahora ex-senador Hernán Rivas. El cartista fue denunciado en el 2024 por un presunto desvío de G. 2.000 millones. Ya había sido salvado de un primer pedido de intervención en el 2023, pero hasta la fecha el Ministerio Público no lo imputó a pesar de las múltiples denuncias de los concejales.

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César Machuca (ANR-HC), intendente de Ybyrarobaná, busca su reelección de manos del movimiento Integración Colorada. El pedido de intervención ingresó en el 2024. En enero pasado un agente fiscal allanó la sede municipal, pero hasta la fecha no hay avances en el caso.

Tomás Olmedo (ANR- FR), intendente de Ñemby, busca su reelección de manos de Fuerza Republicana tras ser ninguneado en el cartismo. El jefe comunal había sido salvado de un primer pedido de intervención en 2023. Actualmente está imputado en dos causas, una por una presunta lesión de confianza de G. 700 millones y otra por G. 4.000 millones.

Elvio Coronel (Alianza), intendente de Juan León Mallorquín, quien busca su reelección. El pedido de intervención data del 2024, en base a un informe de la Contraloría General de la República que detectó un presunto daño patrimonial de G. 1.900 millones.

Del congelador a la impunidad y de la impunidad al rekutú. Roberto González, diputado Colorado Añetete.

Los blanqueados

Mientras que los intendentes que también fueron salvados, pero que ya no buscan su reelección en el cargo son:

Juan Manuel Ávalos (Alianza), intendente de Lima.

Silvio Andrés Peña (PLRA) , intendente de Emboscada.

Vidal Argüello (Alianza), de Yby Yaú.

Los que otorgaron impunidad

La impunidad es uno de los peores males que socavan los cimientos de la democracia, y lo más cuestionable, es que viene de manos de la Cámara de Diputados, sitio que en teoría representa al pueblo.

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Además, la lentitud de la Justicia ampara a que cuestionados intendentes sigan atornillados al poder e incluso se presenten nuevamente a las urnas.

Los diputados que otorgaron el pase de impunidad son: los cartistas Arturo Urbieta, Bettina Aguilera, Carlos Arrechea, Carmen Giménez, Christian Brunaga, David Jara, Esteban Samaniego, Fabiana Souto, Francisco Petersen, Germán Solinger, Jatar Fernández, Johana Vega y Jorge Barressi.

La lista de cartistas sigue con José “Mino” Adorno, José Rodríguez, Cristina Villalba, María Ida Cattebeke, Miguel Del Puerto, Néstor Castellano, Pedro Ortíz, Raúl Latorre, Saúl González, Héctor Figueredo, Virina Villanueva, Yamil Esgaib y Rubén Roussillon.

Se sumaron los colorados de Fuerza Republicana: Carlos Núñez Salinas, Edgar Olmedo, JuanMa Añazco y los liberales; Pastor Vera Bejarano y Marcelo Salinas.