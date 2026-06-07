Patria Querida confirmó su lista para la Junta y vuelca todo su respaldo a Sole Núñez

El partido Patria Querida (PPQ) cerró la jornada de elecciones internas municipales y consolidó su frente político con miras a las elecciones municipales de octubre. En un acto que congregó a los principales referentes de la alianza “Juntos por Asunción”, Patria Querida oficializó su respaldo a la candidatura de Soledad Núñez para la intendencia de la capital paraguaya.

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Se contó con el acompañamiento del presidente de PQ, Stephan Rasmussen, y la diputada Rocío Vallejo. Asimismo, se sumaron al bloque líderes de otros sectores aliados, como el senador Rafael Filizzola y la diputada Johana Ortega, como acuerdo de coalición para intentar arrebatarle el gobierno asunceno al Partido Colorado.

Los nombres elegidos para la Junta Municipal

De manera simultánea a la ratificación del proyecto para la intendencia, el partido dejó ordenadas sus opciones de candidatos para la concejalía de Asunción. La lista final de Patria Querida para competir por las bancas del legislativo comunal quedó conformada de la siguiente manera:

Sebastián Garay (Opción 1)

Álvaro Grau (Opción 7)

Pablo Callizo (Opción 13)

Jazmín Galeano (Opción 19)

Ingrid Noguera (Opción 20)

Daniel Rodríguez (Opción 21)

El presidente del partido, Stephan Rasmussen, elogió la madurez cívica demostrada por los afiliados durante el proceso electoral.

“La Municipalidad debe dejar de ser el botín de los políticos”

Durante su intervención, Soledad Núñez dirigió un mensaje a los ciudadanos y agradeció el soporte político de los partidos de la alianza, así como el acompañamiento de los delegados de los 69 barrios de Asunción que respaldan su perfil independiente.

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“Agradezco profundamente la confianza puesta en una persona que viene a esta carrera sin estructuras políticas tradicionales, a pelear codo a codo por lo que legítimamente nos merecemos: una Asunción que funcione y una Municipalidad que deje de ser el botín de los políticos de turno”, exclamó la candidata.

Núñez argumentó que la articulación de este bloque unificado es la respuesta directa a la demanda de los contribuyentes ante lo que calificó como “un sistema nefasto y podrido” que mantiene a la ciudad sumida en abandono de infraestructura y gestión.

“Tengo dos certezas absolutas de cara a octubre: la primera es que así como estamos ya no podemos seguir viviendo; la segunda es que llegó la hora de dejar a los de siempre atrás para recuperar nuestra capital”, concluyó Núñez.