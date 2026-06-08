Yo Creo oficializa a Mujica y el clan Zacarías pierde en interna colorada

Tanto Dany Mujica como Miguel Prieto y los demás candidatos a concejales de Yo Creo votaron ayer en su interna para cumplir con el Código Electoral, con vistas a las elecciones municipales de octubre próximo.

Dada la falta de competencia interna en Yo Creo, el interés político se centró en el Partido Colorado, donde se verificó una reñida disputa entre Magno Álvarez, candidato apoyado por el clan Zacarías Irún, y Rigoberto Chamorro, respaldado por el gobernador de Alto Paraná César “Landy” Torres.

La disputa se decantó a último momento a favor de Chamorro y desató la algarabía en su sector. Esta es la segunda derrota que sufre el clan Zacarías en menos de un año, ya que anteriormente Roberto González Vaezquen, al que ellos respaldaban, perdió con Dany Mujica la intendencia de Ciudad del Este.

La derrota de los Zacarías fue celebrada también por el líder de Yo Creo, Miguel Prieto, quien utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto. Afirmó que Ciudad del Este tiene una dinámica electoral diferente al resto del país: “Impresionante. CDE es otra cosa”, escribió el jefe comunal tras conocerse los resultados de las internas.

Prieto felicitó en tono sarcástico al vencedor de la interna colorada, a quien calificó como su “correligionario”. “Quiero felicitar a mi correligionario Rigoberto Chamorro por ganar las internas de la ANR”, posteó.

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La expresión hizo referencia al pasado reciente de Chamorro dentro de Yo Creo, movimiento con el que fue electo concejal suplente en las últimas elecciones municipales antes de alejarse del sector y sumarse a las filas de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Prieto también festejó la victoria de Laura Folle en el PLRA sobre la actual concejal municipal María Portillo, hermana del exdiputado Carlos Portillo.

La edil había asumido de forma interina la administración municipal tras la destitución de Prieto. El enfrentamiento político entre Prieto y los hermanos Portillo se inició cuando abandonaron Yo Creo para impulsar acuerdos con otros partidos y movimientos, entre ellos Cruzada Nacional, cuyos dirigentes reclamaban una escasa representación dentro de las listas de Yo Creo.

No al abrazo con ZI

Sobre su gran victoria en la ANR Chamorro admitió que sufrió durante todo el conteo y que incluso estuvo preocupado, pero que mantuvo la calma y la fe. “Estábamos rogando, pidiendo a Dios que nos dé la victoria, y así se dio”, dijo.

Consultado si se abrazaría con sus contrincantes, el candidato respondió: “Yo me abrazo con el pueblo esteño, con toda la gente de bien, y mi postura queda firme. Lo que había reafirmado el primer día, cuando me lancé a la arena política dentro del Partido Colorado, queda firme. Anoten otra vez eso: no me voy a abrazar con esa gente que tengo anotada en el cuaderno”.