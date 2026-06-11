Promocionarán al país en foro de tecnología, IA y energía en Silicon Valley

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto N° 6222 por el cual autoriza el viaje del ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, a San Francisco, Estados Unidos de América, del 26 al 27 de junio de 2026, a fin de participar “en el foro estratégico destinado a posicionar a la República del Paraguay como un centro de desarrollo para inteligencia artificial de próxima generación, energía limpia e infraestructura digital”.

El evento se llevará a cabo en la zona de Silicon Valley, el centro neurálgico de la tecnología y la innovación global, ubicado en la parte sur del área de la Bahía de San Francisco, en el norte de California, EE.UU.

El ministro Riquelme informó que organiza el foro la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (Amcham), presidida por Elías Saba.

Entre otros anuncios y proyectos en marcha, el gobierno de Santiago Peña firmó a inicios de mayo en Taipéi un memorándum de entendimiento (MOU) con Taiwán que apunta a construir en Paraguay el “mayor centro de inteligencia artificial (IA) del mundo“, que prevé el uso de energía de la usina hidroeléctrica de Itaipú, situada en Hernandarias, departamento de Alto Paraná.

Conforme al MOU, el data center operará bajo un modelo binacional similar al de Itaipú, y contempla, en su fase final una capacidad de 1.000 MW, superando incluso la potencia instalada de la central Acaray y equivalente a casi una unidad y media de la binacional compartida con Brasil.

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Otra iniciativa es la sede de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP), que estará ubicada dentro del predio del Distrito Digital del Paraguay, o, como asegura el ministro de Tecnologías, Gustavo Villate, el próximo “Silicon Valley” paraguayo.

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Decretos 5306 y 5860

Esta semana, el gobierno de Peña se vio obligado, ante la presión, principalmente sindical de la empresa eléctrica, a recular e inclusive a anular los polémicos decretos 5306 y 5860, los cuales equiparaban la tarifa para centros de datos e inteligencia artificial (IA) con la tasa aplicada al cuestionado sector de la criptominería.

Asimismo, el Ejecutivo dejó sin efecto los decretos 5307 y 5861, que congelaban la tarifa a 15 años y limitaban la potencia a ser contratada para proyectos de “Energía a X” a solo 250 megavatios.

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, reveló que el costo de generación eléctrica en Paraguay trepará de forma gradual hasta alcanzar US$ 50/MWh en el año 2043. Con esta proyección de la empresa estatal, la pretensión de la firma internacional Atome, que presiona para obtener una tarifa fija y congelada de US$ 30 durante 15 años para su planta de hidrógeno verde, se vuelve técnica y financieramente inviable.

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Con esta decisión, pende de un hilo la construcción de la megaplanta de fertilizantes verdes de Atome Paraguay S.A., valuada en más de US$ 665 millones. Su presidente, James Spalding, confirmó a ABC que si la Administración de Electricidad (ANDE) no respeta la tarifa fija de US$ 30 por megavatio hora (MWh), el proyecto se cancela.

La indecisión estatal pone en jaque los miles de empleos que se generarían, sino también el recién celebrado grado de inversión y la credibilidad internacional del país, advierte el también exdirector general de Itaipú (2013-2018).