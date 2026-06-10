Atome: presidente de ANDE explica el problema con la tarifa y vuelve a negar haber sido presionado

Ayer, martes, el Gobierno anunció que dejó sin efecto dos cuestionados decretos que regulaban las tarifas y condiciones contractuales de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para industrias de alto consumo energético.

Esto se produjo en un contexto de protestas de sindicatos de la ANDE que cuestionan concesiones pretendidas por la empresa internacional Atome, productora de fertilizantes a partir de hidrógeno verde, que planea instalarse en Paraguay y acceder a energía por 15 años a un precio fijo de 30 dólares por megavatio hora (mwH), una tarifa muy por debajo de las que aplican a otras industrias.

En conversación con ABC Color este miércoles, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, explicó que, en el contexto de medidas que la empresa estatal busca implementar para el fortalecimiento de su “salud financiera” hay definida una “tarifa técnica” que, para el régimen de 250 MW para “grandes clientes” al que estaría sujeto Atome, es de 44,33 dólares por mwH.

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Indicó que se barajaron alternativas con Atome, incluyendo aumentos graduales de la tarifa por energía o cada cinco años para ir acercando el monto a la tarifa técnica de la ANDE, pero la empresa se mantuvo firme en que era necesario mantener la cifra de 30 dólares por 15 años para que su emprendimiento tuviera viabilidad.

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También se analizó la posibilidad de que la Itaipú Binacional “compense” a la ANDE cubriendo la diferencia entre ambas tarifas, pero esa posibilidad no se cerró.

Ante esto, “el presidente (Santiago Peña) sugirió que lo más conveniente es revisar la situación a los efectos de seguir avanzando para la instalación de este tipo de industria”, dijo Sosa.

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El presidente de la ANDE agregó que se seguirá dialogando con Atome y no descartó que puedan surgir “ideas creativas” que permitan llevar adelante el emprendimiento.

Niega haber sido presionado

Finalmente, Sosa volvió a negar versiones que indicaban que fue presionado desde el Gobierno para permitir que el contrato con Atome se ponga en marcha.

“En ningún momento hubo presión de ningún sector, siempre hubo trabajo en equipo y diálogo”, afirmó.