De cazar baches bailando a concejal: influencer busca un lugar en la Junta Municipal de J. Augusto Saldivar

Conocida por sus videos en los que sale bailando cerca de los baches a fin de llamar la atención de las autoridades ante el pésimo estado de las calles, la influencer y creadora de contenido Elena Villalba anunció que se lanza a las elecciones municipales para integrar la Junta Municipal de J. Augusto Saldivar.

“Nunca me gustó la política. Pero con el tiempo entendí algo: si las personas honestas no nos involucramos, las cosas difícilmente van a cambiar. Por eso hoy doy un paso muy importante y quiero contarles que soy oficialmente candidata a concejal de J. Augusto Saldívar por la Alianza Unidos por JAS”, indicó en su posteo en redes sociales.

Recordó que muchos le conocen por bailar en los baches para llamar la atención sobre los problemas de su ciudad, motivada por el cansancio de ver necesidades que a las que nadie respondía, experiencia que le convenció de que no alcanza con señalar los problemas, por lo que uno se debe involucrar para solucionarlos.

Agregó que si bien no pertenece a ningún partido político, ya que se considera una vecina más que quiere aportar su esfuerzo para construir una ciudad mejor, decidió sumarse al proyecto junto a Christian Dominguez, aspirante a intendente de la ciudad, y a muchas personas de diferentes sectores que comparten la idea de que la ciudad puede más cuando trabajan unidos.

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“No importa de qué partido seas. Si querés mejores barrios, mejores calles y más oportunidades para nuestra gente, estamos del mismo lado. Hoy te invito a participar, a involucrarte y a construir juntos el futuro de nuestra ciudad”, concluye en su publicación.

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Alianza Unidos por JAS

El proyecto de la Alianza Unidos por JAS actualmente es liderado por el concejal y aspirante a intendente de J. Augusto Saldivar Christian Domínguez.

Domínguez es uno de varios concejales opositores y colorados que durante meses no cobraron sus dietas. Según explicaron los afectados en su denuncia del 2024, el intendente Diego Alonso (PLRA), tomó represalias en contra de los ediles debido a las denuncias que estos realizaron en contra de la administración del jefe comunal ante la Junta Municipal, ante la Contraloría y ante la Fiscalía de Delitos Económicos.

Los concejales denunciaron las presuntas obras fantasmas de la Intendencia municipal, del periodo 2022 y 2023 respectivamente. Una de ellas es por el monto de G. 2.500 millones en donde se debía reparar 35 km de caminos vecinales, y que según las verificaciones hechas por los concejales, las obras no fueron hechas.

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También que se solicitó el financiamiento de la reparación dela avenida Toledo Cabañas, y que la comuna contrató un servicio por el valor de G. 1.000 millones. De este monto, solo se pagóG. 400 millones para la reparación de algunas zonas. Según mencionaron, la municipalidad, al contraer la obligación, debió pagar la totalidad de la deuda aun sin recibir la totalidad de los trabajos.

Otras denuncias hacen referencia a obras fantasmas del Club Santa Lucia, en donde se transfirió G. 73 millones en el 2022 para perforar un pozo, pero en las inspecciones solo encontraron un pozo que data del 2015.

Mencionaron, además que, en la Escuela Santa Librada, en el 2022 se debía reparar por un valor de G. 52 millones, pero solo se pudieron concretar la mitad de los trabajos, produciéndose un daño patrimonial de G. 25 millones.

Denuncia contra el Contralor, Camilo Benítez

Tras la denuncia por la falta de cobro de la dieta que realizaron los concejales y a raíz de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a cargo de Camilo Benítez, la institución contralora determinó el bloqueo de las cuentas del municipio de los royalties en el 2024.

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Sin embargo, recientemente dicho bloqueo fue levantado por el mismo contralor, lo que generó el repudio, denuncia y pedido de juicio político por parte de los concejales, tras lo que Benítez nuevamente estableció el bloqueo de los fondos.

Pese a tomar esta decisión, miembros de la comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados convocaron al contralor, quien hoy busca el rekutú ya que su periodo en el cargo expira en noviembre, pero hasta el lunes último, el contralor - también cuestionado por un supuesto blanqueo a Santiago Peña - dejó plantados a los diputados.