Intendente “favorecido”: Ganó interna y recién mañana convocan al Contralor en Diputados

Hace 3 semanas, el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical) solicitó al presidente cartista de la comisión de Cuentas y Control, César Cerini la convocatoria del contralor Camilo Benítez Aldana (ANR) a fin de que explique porqué habilitó el pago de royalties a la administración del intendente de J. Augusto Saldívar, Diego Alonso (PLRA, Nuevo Liberalismo), pese a la prohibición taxativa de la Ley N° 6784/2021.

Dicha norma prohíbe los desembolsos de fondos a los intendentes que nieguen el pago de sus dietas a concejales, a fin de justamente evitar que se use como “garrote” contra ediles opositores que pretenden cumplir con su rol de control a la administración comunal.

“El Intendente Municipal será el encargado de velar por la no discriminación en los pagos mencionados, en caso de verificarse tal discriminación, el Ministerio de Hacienda procederá a retener los Royalties provenientes de las Entidades Binacionales que transfiere al municipio afectado mientras se mantenga esta situación irregular" Ley N° 6784/2021

La convocatoria además llega tarde, puesto que el intendente “favorecido” Diego Alonso, logró ayer pasar la interna del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), habiendo ganado con 5.430 votos al concejal disidente Carlos Núñez (PLRA, Nueva Fuerza Liberal) que tuvo 3.839 votos, seguidos de Alfredo Rojas del mov. Nuevo País, que tuvo 1.620 votos.

El motivo real de la dilación de la convocatoria a Benítez en realidad sería el evitar “exponerlo” a los cuestionamientos tras el cuestionado informe remitido a Fiscalía, donde tras un “examen de correspondencia” a la dudosa fortuna del Presidente de la República, Santiago Peña, el ente contralor dijo no haber encontrado nada raro.

Esto pese a que convenientemente omitieron analizar el periodo en el que Peña estuvo fuera de la función pública (2017-2023), periodo que coincide con su enorme despegue económico.

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La Contraloría tampoco pudo explicar cómo es que el mandatario pudo construir una mansión en San Bernardino valuada en US$ 900.000 en una propiedad de la cual no tenía ni el título, entre otras varias objeciones.

La citación también coincide con el hecho de que hoy el Senado inició el proceso legal para la elección de Contralor para el periodo 2026-2031, atendiendo a que el mandato de Benítez Aldana fenece este 1 de noviembre, y el proceso en el cual tiene la posibilidad de buscar la reelección en el cargo.