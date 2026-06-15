Divorcio exprés en tres días: así es el proyecto para disolver matrimonios, fácil y rápido

Durante la reunión de la Mesa Directiva del Senado con líderes y vicelíderes de bancada, la senadora colorada disidente Lilian Samaniego solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día de la sesión ordinaria prevista para el miércoles. El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, Honor Colorado), señaló que el tratamiento será posible siempre que la propuesta cuente con los dictámenes de las comisiones asesoras correspondientes, que comenzaron a reunirse desde este lunes.

Núñez para llamar la atención a sus colegas en broma lanzó: “Para los que quieran divorciarse”, provocando la curiosidad y consultas de sus colegas.

La iniciativa fue presentada el 17 de septiembre de 2025 y propone modificar el artículo 5 de la Ley Nº 45/91 “Que establece el divorcio vincular del matrimonio”.

Proyecto ya cuenta con un dictamen favorable

El proyecto fue girado a las comisiones de Equidad y Género, Legislación y Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud.

La Comisión de Equidad y Género ya emitió un dictamen favorable para su aprobación con modificaciones, mientras que se aguarda la posición de las demás instancias asesoras.

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La propuesta fue presentada por la senadora Lilian Samaniego y acompañada por los senadores Arnaldo Samaniego (ANR, Causa Republicana), Eduardo Nakayama (independiente), Blanca Ovelar (ANR, Añetete), Natalicio Chase (ANR, Honor Colorado), Esperanza Martínez (Partido Participación Ciudadana), Ignacio Iramain (independiente) y José Oviedo (Yo Creo).

¿Qué plantea el proyecto de divorcio exprés?

La propuesta legislativa mantiene la figura del divorcio por mutuo consentimiento, pero incorpora mecanismos para reducir trámites, costos y tiempos judiciales.

Según la exposición de motivos, la reforma busca garantizar procesos más simples en aquellos casos donde ambas partes están de acuerdo en poner fin al vínculo matrimonial.

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Los proyectistas sostienen que la iniciativa se fundamenta en el derecho a la libertad y la seguridad consagrado en el artículo 9 de la Constitución Nacional y destacan que el divorcio constituye una herramienta legal que permite a las personas recuperar su independencia emocional, económica y personal cuando la relación matrimonial se vuelve disfuncional, abusiva o violenta.

Asimismo, argumentan que la modificación fortalece la autonomía personal, facilita la protección frente a situaciones de abuso, contribuye al bienestar emocional y favorece oportunidades de independencia económica.

Los principales cambios propuestos

Entre los aspectos más relevantes del proyecto figuran:

Se mantiene el requisito de haber cumplido al menos un año de matrimonio para solicitar el divorcio.

Los cónyuges deberán comparecer personalmente ante el juez, quien intentará inicialmente una reconciliación.

Se establece una audiencia de ratificación entre los 30 y 60 días posteriores para confirmar la decisión.

Si no existe ratificación de la voluntad de divorciarse, el expediente será archivado y no podrá reabrirse hasta después de un año.

La sentencia solo podrá dictarse cuando exista consentimiento mutuo y perseverante de ambas partes.

Se exigirán documentos como certificados de nacimiento, certificado de matrimonio y copias de cédula de identidad.

Como condición de admisibilidad, los cónyuges no deberán poseer bienes comunes o deberán encontrarse bajo el régimen de separación de bienes.

El proceso no impondrá costas judiciales a las partes.

Una vez cumplidos todos los requisitos y presentada la documentación exigida, el juez deberá dictar sentencia en un plazo máximo de tres días.

Buscan procesos más rápidos y sin costos

De aprobarse la modificación de la Ley 45/91, los matrimonios que decidan separarse de común acuerdo podrían acceder a un procedimiento más rápido y sin gastos judiciales.

Los proyectistas sostienen que la reforma apunta a garantizar derechos fundamentales, reducir cargas procesales consideradas innecesarias y ofrecer una vía más ágil para la disolución matrimonial cuando existe acuerdo entre las partes.

La inclusión del proyecto en el orden del día dependerá finalmente de que las comisiones asesoras completen sus respectivos dictámenes antes de la sesión ordinaria del miércoles.