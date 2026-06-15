Senadora cuestiona independencia de Camilo Benítez y advierte sobre reelección en Contraloría

A partir de hoy lunes 15 hasta el martes 30 de junio es el plazo para la presentación de postulaciones al cargo de Contralor General de la República que actualmente ocupa el colorado Camilo Benítez Aldana y que puede aspirar al rekutu.

Varios parlamentarios cuestionan una posible reelección de Camilo Benítez como Contralor General de la República. Si bien reconocen los inicios de su gestión, se cuestiona duramente el giro que tomó su administración en los últimos tiempos.

“Vamos a estar atentos a cuál es la jugada política, porque ese es un puesto sumamente político. Que se abra el concurso me parece excelente y que las personas que puedan postularse lo hagan libremente”, señaló la senadora Blanca Ovelar.

Apuntó que Camilo ha demostrado muchos puntos muy altos desde el inicio de su gestión y en el transcurso del periodo en el que estuvo. “El tema está políticamente tan álgido, entonces entran en cuestión las partes interesadas y es muy discutido”.

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En otro momento, Ovelar mencionó que el modelo del ejercicio político del cartismo es el de copamiento y de llegar a incursionarse en todas las instituciones.

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“Si pensamos en el Consejo de la Magistratura o en el Jurado de Enjuiciamiento, esos son órganos extrapoderes. Sin embargo, absolutamente tienen la impronta de que hay allí un imperativo que dirige las acciones”, mencionó.

Para finalizar, dejó en claro: “Estos últimos hechos son los que han hecho un poco desdibujada toda esa independencia que él mostró siempre allí. Porque ha hecho estudios y conclusiones muy categóricos respecto al funcionamiento de muchas instituciones, incluso del Congreso”.