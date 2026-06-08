Senado anuncia convocatoria de candidatos a nuevo contralor

La convocatoria se realiza debido a que el 1 de noviembre de este año vencen los periodos de mandato del actual contralor general Camilo Benítez y del subcontralor Augusto Paiva, según lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

La convocatoria abrirá el próximo lunes 15 de junio y las personas interesadas tendrán tiempo para postularse hasta el martes 30 de este mes.

Los plazos y requisitos

Según establece la ley, el Senado debe remitir a la Cámara de Diputados las ternas postulantes a más tardar 60 días antes del vencimiento de los mandatos actuales.

Una vez recibidas las postulaciones, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado debe establecer el mecanismo de evaluación y las fechas de las audiencias públicas para escuchar las propuestas de cada postulante.

Según los requerimientos establecidos por la Constitución Nacional para los cargos de contralor y subcontralor, los postulantes deben ser ciudadanos paraguayos, tener al menos 30 años de edad y contar con título universitario en Derecho o en Ciencias Económicas, Administrativas o Contables.

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El actual titular de la Contraloría General de la República, Camilo Benítez, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de actores políticos de la oposición que lo consideran cercano al oficialismo y al movimiento cartista Honor Colorado.