Productor hortícola compara a Peña con “Alicia en el País de las Maravillas”

“El presidente piensa que estamos como en la famosa película Alicia en el país de las maravillas”, expresó Hugo Del Puerto, productor hortícola de San Juan Bautista, Misiones, al cuestionar el informe de gestión del mandatario y la situación económica que afecta al sector productivo.

El productor manifestó que actualmente sienten con fuerza la falta de apoyo por parte del Gobierno nacional y la escasez de dinero circulante, situación que repercute directamente en las ventas.

Señaló que años atrás, en esta época del año, la producción no daba abasto, mientras que actualmente gran parte de los productos termina sobrando.

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“Ante el bajo volumen de ventas de los productos, muchos dicen que se debe al factor climático, pero no es así, sino a la falta de dinero circulante. Ndáipori plata”, afirmó.

Del Puerto recordó además uno de los programas de producción impulsados años atrás, relacionado con la plantación masiva de locote.

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Comentó que junto con su familia se sumó a la iniciativa, pero que finalmente resultaron perjudicados debido a la caída del precio del producto una vez concluida la cosecha.

Indicó que, en aquella ocasión, faltó acompañamiento por parte del Gobierno nacional para evitar las pérdidas sufridas por los productores.

Asimismo, cuestionó la falta de controles en la comercialización de los productos provenientes de las fincas. Como ejemplo citó el caso del tomate, cuyo precio en el mercado oscila actualmente entre G. 12.000 y G. 14.000 por kilogramo, mientras que a los productores apenas se les ofrece G. 2.000 por kilogramo.

“Con esto creo que nuestra política de comercialización no está funcionando como debe ser”, sostuvo.

Finalmente, señaló que los productores cuentan con las herramientas y la voluntad para seguir trabajando, pero que el principal problema es la falta de salida al mercado.

También reclamó una mayor presencia del Gobierno nacional y un control más estricto sobre el ingreso de productos extranjeros.

“Nosotros tenemos las ganas y las herramientas para trabajar, pero no hay salida al mercado. Lo que falta es más apoyo del Gobierno nacional y que se controle más la entrada de productos, porque uno ve los artículos que se ofrecen en los mercados y muchos son extranjeros y suelen entrar de contrabando”, concluyó.