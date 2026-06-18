Política
18 de junio de 2026 a la - 18:19

El país de maravillas que pinta Santi Peña solo lo habitan él y su grupo, afirma Diosnel Aguilera

AME1936. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 17/06/2026.- Desde la izquierda; el senador, Silvio Ovelar; el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana; el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente del partido político Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes, reaccionan durante la presentación de un informe de gestión ante la Junta de Gobierno del partido político Asociación Nacional Republicana este miércoles, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME1936. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 17/06/2026.- Desde la izquierda; el senador, Silvio Ovelar; el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana; el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente del partido político Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes, reaccionan durante la presentación de un informe de gestión ante la Junta de Gobierno del partido político Asociación Nacional Republicana este miércoles, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

Como bipolar y fantasioso calificó el diputado Diosnel Aguilera (PLRA) el informe de gestión del presidente de la República, Santiago Peña ante el Partido Colorado. Esto ya que describió un “país de maravillas” que solo lo habitan él y su grupo cartista; por otra parte, se desahogó en un “odio visceral” a los que no piensan como él.

Por ABC Color

El diputado Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical) cuestionó tanto la “desnaturalización” de la figura de la rendición de cuentas presidencial al priorizar al Partido Colorado antes que al Congreso, pero sobre todo, un discurso del presidente Santiago Peña perdido en el odio y la fantasía.

El país de maravilla que pinta su informe solo es habitado por él y su pequeño grupo que se están volviendo trillonarios a costa del erario público y del padecimiento de cientos de miles de paraguayos”, recriminó Aguilera.

Le recordó a Peña que la mayoría de los paraguayos no tienen su misma fortuna, que se disparó 2.400% en solo 6 años y a la cual a la Contraloría no le pareció llamativo.

De hecho, el otro aspecto de su discurso que le cuestionó a Peña fue su desprecio a la pluralidad de opiniones, ya que su “discurso muestra el odio visceral a sus opositores, lejos de aceptar las críticas, responde con arrogancia y trata de infundir miedo.

En tal sentido, no pudo evitar remarcar otro alarmante “logro” del mandatario, que es sometimiento de las instituciones en favor de sus intereses.

“Peña se encargó de debilitar las instituciones democráticas y las arrodilló al cartismo, usa al Ministerio Público y la Contraloría para perseguir, son implacables para los opositores y obsecuentes con los suyos”, sostuvo.

INICIO DE TEMPORADA PARLAMENTARIA - DIPUTADOS ARCENIO ACUÑA DIOSNEL AGUILERA
INICIO DE TEMPORADA PARLAMENTARIA - DIPUTADOS ARCENIO ACUÑA DIOSNEL AGUILERA

Finalmente, sostuvo que el intento de bravuconería de Peña se ve eclipsado por su nivel de sometimiento al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, cuyas críticas son las únicas que admite y a quien realmente se ve forzado a rendir cuentas.

Santiago Peña desnaturalizó la figura de la rendición de cuentas anual al Congreso. Anteponer a su partido a lo legalmente establecido, es muestra de sometimiento y servilidad. En realidad, fue a rendir cuentas primero a su patrón, Cartes, el Partido Colorado es una fachada porque en este momento está alquilado al expresidente”, sentenció.