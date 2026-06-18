El país de maravillas que pinta Santi Peña solo lo habitan él y su grupo, afirma Diosnel Aguilera

El diputado Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical) cuestionó tanto la “desnaturalización” de la figura de la rendición de cuentas presidencial al priorizar al Partido Colorado antes que al Congreso, pero sobre todo, un discurso del presidente Santiago Peña perdido en el odio y la fantasía.

“El país de maravilla que pinta su informe solo es habitado por él y su pequeño grupo que se están volviendo trillonarios a costa del erario público y del padecimiento de cientos de miles de paraguayos”, recriminó Aguilera.

Le recordó a Peña que la mayoría de los paraguayos no tienen su misma fortuna, que se disparó 2.400% en solo 6 años y a la cual a la Contraloría no le pareció llamativo.

De hecho, el otro aspecto de su discurso que le cuestionó a Peña fue su desprecio a la pluralidad de opiniones, ya que su “discurso muestra el odio visceral a sus opositores, lejos de aceptar las críticas, responde con arrogancia y trata de infundir miedo.

En tal sentido, no pudo evitar remarcar otro alarmante “logro” del mandatario, que es sometimiento de las instituciones en favor de sus intereses.

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“Peña se encargó de debilitar las instituciones democráticas y las arrodilló al cartismo, usa al Ministerio Público y la Contraloría para perseguir, son implacables para los opositores y obsecuentes con los suyos”, sostuvo.

Finalmente, sostuvo que el intento de bravuconería de Peña se ve eclipsado por su nivel de sometimiento al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, cuyas críticas son las únicas que admite y a quien realmente se ve forzado a rendir cuentas.

“Santiago Peña desnaturalizó la figura de la rendición de cuentas anual al Congreso. Anteponer a su partido a lo legalmente establecido, es muestra de sometimiento y servilidad. En realidad, fue a rendir cuentas primero a su patrón, Cartes, el Partido Colorado es una fachada porque en este momento está alquilado al expresidente”, sentenció.