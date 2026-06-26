¿Qué pasó con las denuncias sobre las obras del Palacete Municipal de la capital de Misiones?

El 9 de diciembre de 2019 iniciaron las obras del nuevo Palacete Municipal de San Juan Bautista, Misiones, durante la gestión del intendente Juan Carlos Meza Medina (PLRA), en su período 2015-2021.

El contrato establecía un costo total de G. 4.148.362.398, un plazo de ejecución de 400 días y fue adjudicado a la empresa El Oportuno, representada por Daniel Galeano Godoy. Los recursos provenían de fondos de royalties.

El objetivo del proyecto era contar con una infraestructura moderna y funcional, adaptada a las necesidades actuales, sin perder el valor histórico del edificio original, inaugurado en 1954.

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La idea era preservar la sede antigua como parte del patrimonio local, mientras que el nuevo bloque concentraría oficinas de atención al ciudadano para mejorar la eficiencia de los servicios.

Sin embargo, pocos meses después de iniciados los trabajos de excavación y cimientos, la obra sufrió su primera interrupción por la cuarentena sanitaria impuesta por la pandemia de covid-19. Las tareas se reanudaron en julio de 2020, con el compromiso de aplicar los protocolos sanitarios vigentes.

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El escenario cambió a mediados de diciembre de 2021, cuando asumió la nueva administración municipal a cargo de José Luis Benítez Herebia (ANR-HC).

El nuevo jefe comunal ordenó suspender las obras y solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoría detallada de lo ejecutado hasta ese momento de dicha obra la cual inicio en mayo del 2022.

Auditoría, denuncia e investigación

Tras finalizar el análisis, la CGR presentó un informe en setiembre del 2023 donde detectó un presunto sobrecosto de cerca de G. 1.000 millones.

En octubre de 2023, concejales de la bancada de la ANR —Ariel Girett, Edgar Darín, Manuel Morínigo y Edgar Altamirano— presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de lesión de confianza y apropiación indebida.

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La acusación señala que durante la gestión anterior se habrían realizado pagos por obras inexistentes: mientras las certificaciones indicaban un avance del 80%, la obra se encontraba en realidad en un 60% de ejecución.

La causa quedó a cargo del fiscal Eduardo Alegre, quien solicitó información oficial a la municipalidad y ordenó la designación de una perita para verificar el estado real de los trabajos.

La arquitecta María Aguirre realizó el relevamiento el 21 de agosto de 2024 y elevó su informe final el 28 de octubre del mismo año.

El dictamen pericial concluye que existe una diferencia entre lo pagado y lo construido. Para el proyecto registrado como “Edificio Palacete Municipal – ID N.º 364.939”, el monto del presunto perjuicio asciende a G. 303.207.003, correspondiente a rubros que figuran en los documentos, pero no se encuentran físicamente en la obra.

“Según lo verificado en el lugar y comparado con el Certificado de obra final N.º 16, el monto del perjuicio asciende a G. 303.207.003”, detalla el informe firmado por la profesional.

Las posiciones de las partes

Para el concejal denunciante Ariel Girett, los resultados confirman las irregularidades: “Se llegó a pagar el total de G. 4.148 millones, de los cuales más de 300 millones corresponden a obras que no se realizaron”, afirmó.

La investigación sigue en curso. Desde la fiscalía a cargo de Alegre indicaron que se respetan los plazos procesales y que la causa continuará hasta determinar todas las responsabilidades involucradas.

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La denuncia alcanza al exintendente Juan Carlos Meza Medina —quien se presenta nuevamente como candidato a la intendencia para las elecciones municipales del 4 de octubre—, al representante de la empresa constructora Daniel Galeano Godoy y al exsecretario general Javier Paredes, actual concejal y aspirante a la reelección.

Consultado por este medio, Javier Paredes brindó su versión. Aseguró que durante la gestión anterior se emitieron 16 órdenes de pago respaldadas por certificaciones de avance de obra, y que al momento de entregar la administración, la póliza de seguro de la obra se encontraba vigente hasta agosto de 2022.

“El problema surgió cuando la nueva administración intentó hacer valer esa póliza recién en mayo de 2023, fecha en que ya estaba vencida. Si hubieran actuado mientras estaba vigente, cualquier diferencia o daño habría sido cubierto por la aseguradora”, explicó.

Agregó además que, desde que se presentó la denuncia hace tres años, no ha sido citado para declarar en la causa.

Un caso que sigue abierto

A más de seis años del inicio de la obra, el Palacete Municipal continúa sin concluir y la investigación sigue abierta. El resultado del proceso judicial será determinante para establecer si existieron responsabilidades penales y administrativas en el manejo de los recursos públicos, así como para definir el futuro de una obra concebida para modernizar la sede municipal y que hoy permanece como uno de los proyectos más controvertidos de la capital de Misiones.