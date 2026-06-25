Candidato a la Intendencia dice que la Municipalidad es de todos los sanjuaninos y no de un sector político

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) realizó la presentación oficial de su candidato a intendente de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, así como de los 12 postulantes a integrar la Junta Municipal.

Juan Carlos Meza Medina resultó ganador en las elecciones internas del partido el pasado 7 de junio, con una diferencia de 1.274 votos sobre su rival en los comicios, Fernando Ríos. De esa forma, quedó oficialmente confirmado como candidato a la jefatura comunal.

Durante el acto, Meza Medina indicó que la Municipalidad de San Juan Bautista pertenece a todos los sanjuaninos y no únicamente a un sector político o social.

Lea más: El país de prosperidad, del que habla Santiago Peña, no se siente en el bolsillo de la gente, afirma concejal

Afirmó, además, que la autoridad municipal debe estar al servicio de la ciudadanía, escuchando y atendiendo las necesidades de toda la comunidad. De esa manera, cuestionó la gestión del actual intendente, José Luis Benítez (ANR-HC).

“La Municipalidad es de todos. No pertenece a un solo sector de la sociedad, pertenece a los vecinos. El intendente debe estar presente: debe atender en su oficina, en las calles, en los barrios y en las compañías”, insistió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nosotros seremos esa gestión que atiende el teléfono y escucha a todos, sin distinción de sectores, credos religiosos o afiliaciones políticas. Hoy venimos a decirles que queremos volver a la administración municipal junto a este gran equipo de hombres y mujeres, con el compromiso de trabajar para todos los sanjuaninos”, añadió.

Juan Carlos Meza Medina ya se desempeñó como intendente en los periodos 2010-2015 y 2015-2021. Para estas elecciones municipales del 4 de octubre, lo acompañan en la lista los siguientes candidatos a la Junta Municipal: Ale Rolón, Willians Araujo, Hugo Meza, Raúl Galeano, Javier Paredes, Nelson Riquelme, Virgilio Vera, Bruni García, Silvano Vázquez, Gastón García, José Tomás Ortiz y Zunilda Paredes.

Denuncia contra Meza Medina

En octubre de 2023, concejales de la bancada de la ANR cartista Ariel Girett, Edgar Darín, Manuel Morínigo y Edgar Altamirano presentaron una denuncia por presuntos delitos de lesión de confianza y apropiación indebida contra la gestión del intendente del periodo 2015-2021. El caso está vinculado a la construcción inconclusa del Palacete Municipal, obra iniciada en diciembre de 2019.

El proyecto contaba con un presupuesto de G. 4.148.362.398, un plazo de ejecución de 400 días y estaba a cargo de la empresa El Oportuno, representada por Daniel Galeano Godoy.

Sin embargo, los trabajos quedaron paralizados en 2021. Al asumir la nueva administración, el intendente José Luis Benítez decidió suspender definitivamente la obra y solicitar una auditoría a la Contraloría General de la República.

A raíz de las irregularidades detectadas por el organismo de control y tras la denuncia de los ediles, el Ministerio Público inició una investigación, y una pericia técnica determinó un presunto perjuicio patrimonial de G. 303.207.003 por pagos efectuados por trabajos no concluidos en el palacete municipal. La investigación aún está en curso.