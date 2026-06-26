Villa Florida: concejales liberales denuncian que hace 15 días no sesiona la Junta

La última sesión de la Junta Municipal de la ciudad de Villa Florida, Misiones, se realizó el 11 de junio. Sin embargo, se trató de una sesión atípica, ya que el presidente del colegiado, Andrés Etter, de la bancada colorada, había suspendido la convocatoria una hora antes de su realización.

En dicha sesión estaba previsto el tratamiento del veto al rechazo de la ejecución presupuestaria 2025 del intendente municipal Richard Castañeira (ANR-HC).

A pesar de la suspensión, la sesión igualmente se llevó a cabo debido a que la mayoría de los concejales se presentó, alcanzando el cuórum necesario.

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Ante esta situación, los ediles resolvieron que el vicepresidente segundo, José Arnaldo Galeano López (PLRA), presidiera la sesión y que se tratara el único punto del día, donde se labró acta de lo acontecido y se ratificó el rechazo de la ejecución presupuestaria 2025 de Castiñeira.

Esa fue la última sesión que realizaron los ediles florideños, según indicó la concejal municipal de la bancada liberal, Francisca Escobar.

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La misma agregó que en la jornada de este viernes 26 de junio debía desarrollarse la sesión ordinaria, pero fue nuevamente suspendida por el presidente Etter.

“Después de la sesión que habíamos realizado prácticamente fuera del recinto de la Municipalidad, hoy esperábamos llevar adelante nuestra sesión ordinaria. Sin embargo, el presidente Andrés Etter nuevamente la suspendió, lo que consideramos un actuar arbitrario, ya que no corresponde. Tenemos muchos temas pendientes que conciernen a la comunidad florideña”, señaló Escobar.

La edil explicó que, según el presidente Etter, no cuentan con orden del día para la realización de la sesión ordinaria y por esa razón no se llevan a cabo; sin embargo, afirmó que la realidad es otra.

También señaló que se debe protocolizar el acta del 11 de junio e incorporar al acta original de la Junta Municipal, pero que esto no ha sido posible debido a que, hasta el momento, no se han vuelto a realizar sesiones.

Sobre esta situación, se intentó dialogar con el presidente de la Junta Municipal, Andrés Etter, pero no respondió a las reiteradas llamadas en las que se buscaba obtener una explicación sobre por qué no se están realizando las sesiones.