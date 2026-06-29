San Juan Bautista: designan intendente a Ariel Girett tras la renuncia de José Benítez

José Luis Benítez Herebia presentó oficialmente su renuncia al cargo de intendente de la ciudad de San Juan Bautista, capital del departamento de Misiones, durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal.

Su decisión se ajusta a lo establecido por la Justicia Electoral: los intendentes que buscan la reelección están obligados a renunciar tres meses —90 días— antes de la fecha de los comicios. En este caso, las elecciones municipales se realizarán el 4 de octubre próximo.

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Una vez aceptada la renuncia por el cuerpo legislativo, los concejales procedieron a elegir a la persona que completará el mandato pendiente, según informó el presidente de la Junta Municipal, Pablo Amarilla.

Se postularon dos candidatos: el concejal Ariel Girett y el propio Amarilla. La votación arrojó como ganador a Ariel Girett por 7 votos a favor, quien es integrante de la bancada cartista del Partido Colorado. Asumió el cargo y permanecerá como intendente hasta el mes de noviembre.

Al tomar posesión, Girett señaló que sus prioridades inmediatas son trabajar de forma conjunta con el gabinete municipal, evaluar la situación financiera de la comuna y organizar la gestión para el periodo restante.

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“Primero queremos conocer la situación real del municipio y dialogar con los funcionarios y el equipo actual. Seguramente haremos algunos ajustes, pero no venimos con la intención de remover a nadie, sino de aportar nuestra forma de gestión para lograr mejores resultados”, expresó.