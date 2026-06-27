Giro político en Caapucú: Penayo analiza postular a su hermano, pese a respaldo de Peña a su reelección

El intendente municipal Penayo Arce manifestó que tiene plazo hasta el 4 de julio para tomar una decisión definitiva sobre su postulación. Aseguró que "si presento la renuncia al cargo para la reelección, significa que no seguiré como candidato de la Lista 1 de la ANR".

Durante la inauguración de viviendas sociales el martes último en este distrito, el presidente de la República, Peña, pidió públicamente el voto para asegurar la reelección de Penayo Arce (ANR-HC) y mantener la intendencia en manos del partido.

Sin embargo, Penayo Arce atraviesa una situación médica delicada por la que debe somerse a cirugía, según dijo. Esto lo obliga a replantear su continuidad política y está analizando descabalgar a favor de su hermano.

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Su hermano surge como la principal alternativa

Ante la posibilidad de retirar la candidatura, el intendente confirmó que dentro de su movimiento comenzó a tomar fuerza la figura de su hermano, Ramón Penayo Arce, de quien destacó que es comerciante, propietario de una empresa de electromecánica y miembro de su equipo político desde hace años.

“La gente misma me dice que si yo no puedo ser candidato, tiene que ser mi hermano Ramón, quien en las internas partidarias pasadas de la ANR fue electo como candidato a concejal por el movimiento Honor Colorado”, argumentó.

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En este distrito la ANR tuvo a Penayo Arce como candidato de consenso, pero ahora el intendentable lanzó la alternativa de que su hermano pugne por la intendencia.

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El caso ya fue conversado con los concejales; los primeros cuatro candidatos electos para la concejalía no aceptaron ser candidatos a la intendencia, razón por la cual su hermano asumió el desafío.

Actualmente, el comando político analiza el proceso legal adecuado para formalizar el enroque de candidaturas. El deponente afirmó que, por su parte, la decisión está tomada.

Agregó que, de concretarse la postulación y eventual elección de su hermano, él seguirá colaborando con la administración municipal desde otro rol, enfocándose en la atracción de inversiones privadas y en la búsqueda de cooperación para el distrito.

Disputa por la intendencia: Pedrozo busca asumir el cargo

El intendente local se encuentra sumido en un fuerte dilema con la Junta Municipal. Penayo Arce se había presentado ante el cuerpo legislativo para renunciar al cargo.

Sin embargo, al no ser electo el concejal que él pretendía para su sucesión, el oficialista Hernán Olavarrieta (ANR) y resultar ganador su principal crítico, Rubén Pedrozo, el jefe comunal decidió retirar su dimisión. Penayo argumentó entonces que legalmente tiene tiempo hasta el 4 de julio para formalizar su renuncia al cargo.

Esta maniobra es desconocida por Pedrozo, quien asegura que Penayo ya dejó de ser intendente y que actualmente está usurpando el cargo. En el trasfondo político se sospecha que el verdadero motivo para postergar su salida electoral es evitar la entrega de la administración municipal a su férreo opositor, aunque el propio intendente desmintió dicha versión y ratificó que la única causa real es su problema de salud.