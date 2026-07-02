Corina Falcón afirma que informe de Peña no refleja la realidad del país

La dirigente de educadores de la capital de Misiones, Corina Falcón, criticó el informe de gestión presentado por el presidente Peña, en el que mencionó resultados positivos en su administración, pero la realidad no coincide con el discurso presidencial.

Falcón señaló que actualmente una familia no puede sostenerse con un ingreso mensual de G. 3 millones, debido a que los gastos en alimentación, transporte, educación y otros servicios básicos superan ampliamente la capacidad económica de los hogares.

También advirtió que los pequeños productores que comercializan sus productos en las ferias no logran vender toda su producción, lo que genera pérdidas y agrava la crisis en el sector rural a consecuencia de la falta de circulante económico y de un plan para mitigar esta situación.

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“Por lo que escuché, el país está en buenísimas condiciones, pero en los pueblos, que son la mayoría, la gente de nivel medio y bajo está sintiendo fuertemente la crisis, en el sentido de que la plata ya no rinde, todo está tan caro que no podemos sostenernos en estas condiciones”, señaló.

Agregó que las autoridades no pisan el terreno y las autoridades departamentales se acomodan con los de arriba.

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También cuestionó el estado de las obras públicas, citando como ejemplo la ruta que une San Juan Bautista con Ruta Cuarta, Ñeembucú, la famosa Ruta del Progreso, la pausa de las obras, la cual genera atrasos económicos para los pobladores; asimismo, criticó la falta de fiscalización de las obras.

En materia de salud, la dirigente afirmó que numerosos hospitales presentan deficiencias porque varios equipos no funcionan y la infraestructura evidencia problemas como goteras.

Sostuvo que esta situación responde, en muchos casos, a la falta de control, supervisión y exigencia por parte de los responsables de fiscalizar las obras.

“Creo que a algunos esta situación les conviene porque, por debajo de la mesa, seguramente existen negociaciones turbias. Por eso permiten que trabajen personas incompetentes o, si son competentes, terminan priorizando únicamente el beneficio económico, sin importar el perjuicio que ocasionan a la ciudadanía”, dijo.

“El presidente tiene que conocer más de cerca lo que realmente está ocurriendo. No alcanza con recorrer los pasillos de un gran hospital, sacarse una foto durante una inauguración y mostrar que todo está bien. Debe salir al terreno, recorrer las comunidades y verificar personalmente la realidad que vive la gente”, precisó

Falcón pidió al presidente Peña recorrer las comunidades y conocer de cerca la realidad de la población. “Hay un sinfín de aspectos que deben analizarse. No basta con un discurso. Hay que demostrar en qué se utilizó el dinero, en qué condiciones se entregan las obras, cómo se realizan las inversiones y si realmente benefician a toda la población”, concluyó.