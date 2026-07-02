Informe de gestión: “Cuando se exagera tanto, pierde sentido”, afirma economista

El optimista informe de gestión presentado por el presidente de la República, Santiago Peña, ante el Congreso Nacional está generando la respuesta de todos los sectores. En entrevista con ABC, el economista y exministro de Hacienda César Barreto analizó los números oficiales y advirtió sobre los graves riesgos estructurales que esconde el relato oficialista.

Si bien Barreto reconoció que la economía paraguaya mostró dinamismo el año pasado, aclaró que el publicitado crecimiento del 6,6% tiene una contracara alarmante: un gasto público oculto de US$ 1.300 millones, equivalente a más de dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

“Ese gasto no fue registrado en las cuentas fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual nos sorprendió y es malo para el país. Más gasto implica más actividad económica a corto plazo, pero esto no es sostenible. El crecimiento real volverá a su cauce normal de alrededor del 4%”, explicó el analista, coincidiendo con las proyecciones más moderadas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Programas sin financiamiento y una herencia de gastos altos

Barreto arremetió contra la falta de rigurosidad financiera del Ejecutivo, recordando el pasado de Santiago Peña al frente de la cartera fiscal. “Uno no puede gastar permanentemente los ingresos que no tiene. El presidente conoce muy bien cómo funcionan las cuentas””, reprochó.

El economista detalló que el Gobierno expandió fuertemente los gastos rígidos y estructurales sin tener los recursos para solventarlos, recurriendo a la emisión de bonos y acumulando deudas con proveedores que aún no se sabe cómo resolver. Entre los puntos críticos, citó:

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Programa Hambre Cero : se puso en marcha recursos que estaban asignados a otros fines.

Fuerzas de seguridad : incorporación de 15.000 policías cuyos salarios mensuales carecían de financiamiento real.

Pensión de la tercera edad: ampliación del programa a niveles financieramente inviables.

“Está ampliando el gasto público sin financiamiento y va a quedar una herencia de gastos estructurales muy altos para el fin de su gobierno. Hubiera esperado una gestión mucho más ordenada”, dijo.

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¿“Clase media vigorosa” o informalidad vulnerable?

Al ser consultado sobre la reducción de la pobreza y la consolidación de una “clase media vigorosa” celebrada por Peña, Barreto diferenció las estadísticas de la calidad de vida real. Si bien admitió que el Instituto Nacional de Estadística (INE) reporta mejoras en el margen por mayor empleo, criticó que se festeje el paso de la pobreza a una “clase media altísimamente vulnerable e informal”.

“Estamos reproduciendo el mismo modelo informal. La gente tiene ingresos, pero sin acceso a la seguridad social, con pésimo transporte público y un sistema de salud que fracasa. Yo entraría a festejar cuando pasemos a una clase media estable”, dijo.

Alerta por créditos de consumo

Vinculado a esto, el exministro calificó de “preocupante e insostenible” el ritmo de crecimiento del 30% anual en los créditos de consumo dirigidos a los sectores más vulnerables, una alerta que también levantó el FMI.

Barreto advirtió que cualquier caída en los ingresos de estas personas provocará una “quiebra generalizada” y su muerte civil financiera al ingresar a los registros de morosidad (Informconf). Ante esto, exigió que el Banco Central del Paraguay (BCP) intervenga urgentemente para fiscalizar y moderar el endeudamiento.

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El “maquillaje” de la Caja Fiscal y el clientelismo

Otro de los puntos donde la visión de Barreto colisiona frontalmente con el discurso presidencial fue la supuesta reforma de la Caja Fiscal. Mientras Peña lo expuso como un logro, el economista lo catalogó de “fracaso”.

“No se hizo ninguna reforma, se hicieron cambios de maquillaje con una nueva ley. El déficit era de US$ 400 millones y bajará temporalmente a US$ 360 millones, pero este año será 400 de vuelta. No corrige el problema de fondo: la gente se jubila a edades muy tempranas. Teniendo la mayoría en el Congreso, terminaron haciendo prácticamente nada”, lamentó.

Finalmente, respecto a la calidad del empleo público y la nueva ley de la función pública, Barreto se mostró escéptico de que pueda frenar el arraigado clientelismo, los cupos para parientes y los operadores políticos.

“Los presidentes siempre tienden a exagerar las cosas buenas e irse a los extremos, pero cuando se exagera tanto, el informe pierde sentido. Hay que ser más equilibrados”, concluyó.

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