Tras incorporación de Natalicio Chase, Lucía Mendoza pide integrar comisión “antimafia” de títulos

La incorporación del senador Natalicio Chase (ANR, HC) fue impulsada y defendida dentro del pleno legislativo, consolidando la presencia del bloque oficialista en la comisión investigadora.

El cambio ocurre en un contexto en el que el órgano parlamentario ya venía siendo objeto de fuertes cuestionamientos por su integración de senadores cartistas y aliados.

La comisión es presidida por el senador Patrick Kemper (ANR, HC), quien había planteado previamente la ampliación del número de integrantes, lo que finalmente derivó en la aprobación del ingreso del legislador cartista ante el pleno.

Pedido de Lucía Mendoza para integrar el órgano

Con la nueva composición ya definida, Lucía Mendoza, nota mediante al presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), planteó su interés en formar parte de la comisión antimafia de títulos como miembro titular.

La legisladora en una de las sesiones había asegurado que la comercialización de títulos universitarios no era un fenómeno reciente en Paraguay, incluso recordó su experiencia cuando era estudiante en la Facultad de Arquitectura de la UNA durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

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Mendoza relató que cuando cursaba el sexto año de Arquitectura en la UNA, todos los estudiantes se conocían después de años compartiendo aulas.

En ese contexto, recordó la aparición repentina de un alumno al que identificó como Carlos el “Gordo” Brítez, hijo del temible jefe policial Alcibiades Brítez Borges, durante la era estronista. Cuestionó que solo acudió una semana a clases y que tiempo después se enteraron de que el mismo ya era arquitecto.

Un órgano bajo fuerte presión política

La comisión antimafia de títulos fue creada como respuesta a denuncias sobre una presunta estructura dedicada a la emisión y utilización de títulos universitarios irregulares, que se develó con el caso del exsenador Hernán Rivas, quien tiempo después se vio forzado a renunciar a su banca tras avanzar su causa penal por la supuesta obtención irregular de un título de abogado.

Con la incorporación de Natalicio Chase ya confirmada y el pedido de Lucía Mendoza sobre la mesa, el pleno del Senado debe definir si incluye o no a Mendoza en el órgano de investigación.