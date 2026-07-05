Itaipú infló en un 130% el costo del barrido de predios en CDE y Hernandarias

Un incremento global de G. 7.407 millones expone los llamativos criterios financieros de la Itaipú Binacional, bajo la dirección paraguaya de Justo Zacarías Irún. El multimillonario ajuste afecta directamente a los servicios de siega de césped, barrido, poda y retiro de rastrojos en áreas de Ciudad del Este y Hernandarias dependientes de la Dirección de Coordinación.

La maniobra presupuestaria queda al desnudo al contrastar los documentos del llamado a licitación del 2024 con el pliego de bases de este año.

El gran salto

A pesar de la escasa transparencia y la limitada documentación que la binacional publica en su portal web, el desglose de costos revela cómo se alteraron los precios unitarios de un año a otro.

En 2024, el presupuesto estimado para este paquete de servicios (dividido en dos sectores) era de G. 5.668 millones. En ese llamado, los precios de referencia por metro cuadrado eran visiblemente inferiores. Por ejemplo: el corte de césped con desmalezadora era de G. 29/m²; barrido del césped cortado G. 20/m² y barrido diario G. 28/m².

El pasado 8 de mayo, Itaipú publicó su convocatoria para la renovación de estos mismos trabajos. Sin embargo, los valores unitarios sufrieron un retoque hacia arriba, disparando el techo de la licitación a un total global de G. 13.076 millones.

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Con el nuevo pliego, el corte de césped trepó a G. 43/m², el barrido posterior a G. 34/m² y el mantenimiento diario se fijó en G. 39 por metro cuadrado.

Un aumento del 711%

Más allá del aumento de guaraníes en los metros cuadrados de limpieza, el incremento más exponencial del nuevo llamado se presentó en el rubro de grúas.

En 2024, el alquiler de una grúa hidráulica se cotizaba como un ítem menor que no superaba los G. 7 millones, mientras que el control de hormigas promediaba los G. 5,5 millones. Para este año, el mismo servicio de grúa se presupuestó en G. 56 millones para el Sector 1 y trepó a G. 61.600.000 para el Sector 2.

El valor asignado al alquiler de maquinaria pesada escaló un 711% en comparación con el año anterior.

Estos precios inflados, sumados al aumento en la cantidad estimada del servicio, terminan convirtiendo a un rutinario contrato de mantenimiento de predios en un excelente y millonario negocio con fondos de la binacional.

Millones en jardines

Esta licitación de la Itaipú Binacional se suma a los 18.707 millones (US$ 2,8 millones) para el “hermoseamiento” de sus jardines en la Margen Derecha, a través de dos dudosas licitaciones. Una de ellas es el megacontrato de G. 14.533 millones para el “mantenimiento de áreas empastadas, planteras, taludes y poda de árboles”. La otra convocatoria es la de los plantines de “oro” con precios inflados, donde se dejó al descubierto incrementos de hasta el 170%, trepando a G. 4.173 millones.