Caso Mbappé: Celeste Amarilla integra desde 2025 la Comisión de Amistad con Francia

La integración de la legisladora liberal figura en la Resolución N.º 967, firmada el 11 de noviembre de 2025 por el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), mediante la cual se conformó la comisión parlamentaria encargada de fortalecer las relaciones entre ambos países.

Además de Amarilla, el grupo está integrado por los senadores Patrick Kemper (ANR, HC), Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana), Mario Varela (ANR, Añetete), Derlis Osorio (ANR, aliado cartista), Zenaida Delgado (ANR, HC), Blanca Ovelar (ANR, Añetete), Pedro Díaz Verón (ANR, HC), Ever Villalba (PLRA) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional).

La designación de Amarilla cobra notoriedad luego del conflicto que mantuvo con Kylian Mbappé durante el Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Tras el partido entre Paraguay y Francia, la senadora publicó en redes sociales una serie de expresiones contra el delantero francés que fueron ampliamente cuestionadas por su contenido racista. Entre otras frases, calificó al jugador como un “camerunés colonizado” y utilizó otros términos despectivos que generaron una ola de críticas.

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El propio Mbappé ayer respondió públicamente calificándola como una “mujer despreciable” e “indigna de su cargo”, afirmando además que sus expresiones daban una mala imagen de Paraguay ante el mundo.

Hubo repercusiones diplomáticas

La controversia trascendió el ámbito deportivo y político. El presidente de Emmanuel Macron manifestó públicamente su respaldo al capitán de la selección francesa, mientras que la Cancillería paraguaya emitió un comunicado repudiando las expresiones de la parlamentaria, marcando distancia de sus declaraciones.

Por su parte, Amarilla sostuvo que sus palabras fueron emitidas a título personal y cuestionó la postura del Gobierno paraguayo, al que acusó de asumir una actitud “genuflexa” frente a Francia.

Amarilla negó ser racista y habló de una posible querella

Posteriormente, la legisladora anoche reconoció haberse arrepentido de algunos de los insultos utilizados, aunque insistió en sus críticas hacia la actitud del futbolista durante el encuentro.

Asimismo, negó ser racista y aseguró que sus expresiones correspondían al “lenguaje de la calle, del pueblo y del fútbol”.

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Incluso reveló que analizó la posibilidad de presentar una querella contra Kylian Mbappé, argumentando que las expresiones del jugador podrían constituir “violencia contra la mujer” y “violencia política”, aunque finalmente decidió no avanzar, sin descartar hacerlo en el futuro.

Comisión de amistad en medio de un antecedente incómodo

La presencia de Celeste Amarilla dentro de la Comisión Parlamentaria de Amistad Paraguayo-Francesa adquiere un componente político particular debido a que uno de los episodios de mayor repercusión internacional protagonizados por la legisladora tuvo justamente como contraparte a una de las máximas figuras públicas de Francia.

Según el objetivo de la creación de la comisión es: Fortalecer las relaciones internacionales e implementar una cooperación más estrecha entre ambos parlamentos.

Los parlamentarios acostumbran conformar comisiones de amistad parlamentaria para realizar viajes a los países con quienes acuerdan.