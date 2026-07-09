Mirá la caricatura que Charlie Hebdo dedicó a Celeste Amarilla tras sus dichos contra Mbappé

El escándalo internacional provocado por los comentarios de la senadora Celeste Amarilla (PLRA) contra Kylian Mbappé alcanzó un nuevo nivel de repercusión en Europa. La famosa revista satírica francesa Charlie Hebdo dedicó una de sus ácidas caricaturas a la parlamentaria paraguaya. De esta manera, probablemente sería la primera ciudadana paraguaya en formar parte de su contenido.

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La ilustración, firmada por el dibujante francés Félix, retrata el rostro de la senadora Amarilla ofuscada, enojada y con facciones exageradamente redondas.

El dibujo viene acompañado de una adivinanza dirigida al público europeo que cuestiona con ironía la capacidad intelectual de la legisladora de la oposición.

Una burla al estilo francés: “contiene tanto aire como un balón”

La caricatura publicada por el medio parisino apela al humor negro y al doble sentido característico de la cultura de ese país. En la parte superior de la imagen se lee textualmente en francés: “Adivinanza: ¿Qué es redondo y contiene tanto aire como un balón de fútbol?

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Inmediatamente debajo del rostro enfurecido de Amarilla, la revista remata con la respuesta a la adivinanza: “La cabeza de la senadora paraguaya Celeste Amarilla”.

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El mensaje funciona como una metáfora directa para sugerir que la cabeza de la política paraguaya está “vacía” o “llena de aire”. De esta manera, descalifica la lógica de sus comentarios en redes sociales sobre el jugador francés.

¿Qué es Charlie Hebdo y cuál es su peso en Europa?

Aparecer en las páginas de Charlie Hebdo no es un hecho menor ni un motivo de orgullo. Se trata de un semanario satírico, laico y de izquierda radical profundamente arraigado en la cultura política de Francia. Este medio se caracteriza por no tener filtros ni piedad con presidentes, líderes religiosos, reyes o celebridades de todo el mundo.

La revista ganó trágica notoriedad global en enero de 2015, cuando su redacción en París sufrió un atentado terrorista perpetrado por extremistas islámicos, luego de que el medio publicara caricaturas del profeta Mahoma.

En aquella masacre asesinaron a 12 personas, entre ellas a los principales dibujantes del staff. Desde entonces, el semanario se convirtió para el mundo occidental en un símbolo absoluto, aunque controversial, de la libertad de expresión radical y la lucha frontal contra cualquier tipo de censura o corrección política.

El origen del conflicto internacional

Esta respuesta de la prensa francesa se desató tras la ola de insultos que la senadora Amarilla propinó a Kylian Mbappé al término del partido de octavos de final en el que Paraguay quedó eliminado del Mundial. La legisladora descargó su furia porque este ignoró el saludo del arquero paraguayo Orlando Gill.

“Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada”, había escrito textualmente Amarilla en la red social X. Posteriormente agregó “Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”.

El caso escaló rápidamente cuando el propio Mbappé le respondió y la trató de “mujer despreciable, indigna del cargo que ocupa”. Este cruce motivó incluso pedidos de disculpas del Congreso y un comunicado oficial de la Cancillería paraguaya para desmarcar al país de las expresiones de la senadora.