Senado excluye a dos candidatos a contralor: uno está en Europa y el otro denunciado por usura

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, presidida por el senador Javier Zacaríar Irún (ANR, HC), resolvió apartar del proceso de selección de contralor y subcontralor general de la República a Pablino Germán González Godoy y a Miguel Francisco Duré Díaz.

Fue tras confirmar impedimentos legales y administrativos en sus perfiles, indicó el legislador.

El parlamentario dijo que ya notificó formalmente a ambos postulantes.

Según el informe técnico, González Godoy no cumplía con los requisitos exigidos por ley. Al revisar sus redes sociales se aprecia que el mismo no se encuentra en el país, y estaría de excursión en París Francia, por lo que ni siquiera acudió a la audiencia prevista en el Congreso.

Denunciado

Por otra parte Duré Díaz presentaba antecedentes de sumarios y destituciones que inhabilitan su participación. En 2022, siendo funcionario del Poder Judicial, fue denunciado ante el Ministerio Público por producción de documentos no auténticos por otra funcionaria. Sobre el mismo también había denuncias que tendría un supuesto esquema de usura dentro del propio Palacio de Justicia de Asunción.

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En 2023 se presentó como candidato a ministro de la Corte Suprema. Según su curriculum, hasta el 2025 fue funcionario judicial de la Dirección de bienes incautados y comisados y actualmente es profesional independiente.

“Yo he prometido y he dicho que aquellos que no reúnan los requisitos formales, legales y constitucionales, automáticamente nosotros les estaríamos dejando fuera”, dijo Zacarías al ser entrevistado por los medios.

Agregó que el próximo jueves estarían terminando las audiencia a los más de 40 candidatos y revisando los perfiles de los aspirantes.

De los 49 postulados a Contralor y Subcontralor, 36 serían funcionarios públicos por lo que se ha pedido sobre ellos informe de si tienen sanciones o sumarios a sus respectivas instituciones.