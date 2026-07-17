Préstamo del Japón: Alliana anuncia celeridad para ruta Yabebyry-Pilar

En mayo del 2025, durante la visita oficial del presidente de la República, Santiago Peña, a Tokio, Japón, se anunció la aprobación de un crédito de US$ 240 millones gestionado con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para financiar la construcción del Corredor Suroeste.

Se trata de una obra que integrará los departamentos de Yabebyry (departamento de Misiones) y Pilar (departamento de Ñeembucú).

Hoy, el vicepresidente Pedro Alliana, en un paréntesis de una visita técnica a la zona de obras para la maquinización del brazo Aña Cuá en la represa de Yacyretá, fue consultado sobre el proyecto de préstamo. Adelantó que este martes próximo visitaría el Congreso Nacional para conversar del proyecto con los legisladores. Señaló que la visita de Peña a Tokio posibilitó que se aceleraren los procesos.

“Estamos trabajando en eso y si Dios quiere terminamos la próxima semana, y vamos a enviar oficialmente el pedido para que el Congreso apruebe lo más rápido posible (yo mismo le estaré dando seguimiento). También la idea es llamar a licitación ad referéndum de la aprobación para acelerar aún más los procesos y poder adjudicar este año”, expresó el vicepresidente Pedro Alliana, ante la consulta de ABC Color.

El Ejecutivo refiere que mediante la construcción del Corredor Suroeste, Ñeembucú logrará una conexión directa y segura. Esta nueva infraestructura permitirá no solo mejorar el tránsito y el comercio, sino también fortalecer el acceso a servicios básicos, a la salud y a la educación.

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Detalles del proyecto

Conforme a datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Corredor Suroeste contempla la construcción de 154 kilómetros de rutas nuevas y 25 kilómetros de travesías urbanas.

La traza unirá las localidades de Yabebyry, Laureles, Cerrito, Villalbín, Mayor Martínez y Pilar, mejorando sustancialmente la conectividad y la logística en una de las regiones con mayores carencias de infraestructura vial.