Diputados tratarán indemnización a víctimas de la dictadura y versión stronista de símbolos patrios

La Cámara de Diputados, presidida por Raúl Latorre (ANR, HC) se reunirá en sesión ordinaria este martes 21 de julio desde las 9:00 con un orden del día de 18 puntos.

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El primer punto será el estudio del proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar el pago de indemnizaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), cuyos expedientes fueron iniciados antes de la vigencia de la Ley Nº 4381/2011 y cuentan con resoluciones favorables de la Defensoría del Pueblo.

Son firmantes del presente proyecto de ley los diputados: Benjamín Cantero (ANR-Canindeyú); Carlos Arrechea (ANR-Misiones), Pastor Vera (PLRA-San Pedro), Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), Rubén Roussillón (ANR-Presidente Hayes), Arnaldo Valdez (PLRA-Misiones), y Arturo Urbieta (ANR-Concepción).

Los proyectistas explican que hay casos que comenzaron cuando regía la antigua Ley 838/96, la cual permitía indemnizar a los hijos menores de las víctimas de la dictadura.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió sus dictámenes recién en 2011, 2012 y años siguientes, oponiéndose a las solicitudes de indemnización.

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Pabellón nacional stronista

Por otro lado, en el último punto del orden del día el cartismo insistirá en el tratamiento de reponer la versión stronista del Pabellón Nacional en la Bandera, que durante la era stronista se usaba con una orla de color rojo. La iniciativa fue firmada por 14 diputados cartistas pero se le atribuye principalmente al polémico Yamil Esgaib “Gargamel” (ANR, HC).

Se trata del proyecto de ley “que establece la reglamentación para el diseño y uso del pabellón de la República, de los escudos nacionales y del sello nacional, de acuerdo a la Ley originada en el Soberano Congreso general extraordinario del 25 de noviembre de 1842″. Pese al nombre,

En lo que refiere a la cuestión gráfica, el único cambio que están empecinados en imponer es que los escudos patrios tengan un predominante tono colorado, con orlas rojas.