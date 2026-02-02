Repudian rebrote del criminal y pedófilo stronismo liderado por HC

El acto en conmemoración de los 37 años de la caída de la Dictadura Stronista (1954-1989) se llevó a cabo esta noche en la Plaza de los Desaparecidos con presentaciones artísticas y la lectura de un manifiesto. Junto a jóvenes, militantes de izquierda, víctimas del régimen y otros, también acudieron la diputada Johanna Ortega (PPS), aspirante a la intendencia de Asunción, y la exsenadora Kattya González.

”Ante el rebrote stronista liderado por Horacio Cartes y su actual gobierno que, al igual que el de Stroessner, es de saqueo, entrega de la soberanía y autoritarismo con tinte terrorista, alzamos nuestra voz para fortalecer la unidad de las mayorías populares y democráticas, para derrotar y enterrar definitivamente la opresión, el robo y la cultura stronista”, señalaba el manifiesto.

El homenaje también recordó las represiones como La Pascua Dolorosa y la intervención del Colegio Cristo Rey.

Se subraya que una población valiente siempre se enfrentó “al terrorismo de Estado para denunciar el proyecto de saqueo a la población paraguaya y de entrega de la soberanía nacional, liderado por el corrupto, criminal, pedófilo y pederasta Alfredo Stroessner”.

En un mensaje a los reivindicadores de dicha dictadura, manifestaron que existen suficientes datos que demuestran el atraso que generó “la tiranía militar fascista durante su régimen”.

“La Deuda Externa creció 250 veces entre 1954 y 1989. EE.UU. privilegió a Paraguay como destino de una parte de su dinero con el objetivo de construir un satélite para el monitoreo de operaciones en el cono sur. Ese dinero fue dilapidado entre Stroessner, su camarilla de delincuentes y los empresarios alineados al régimen”, subrayaron.

“La corrupción, el tráfico de drogas, el contrabando a gran escala, las licitaciones amañadas se institucionalizaron durante esos 35 años, tutelados por los norteamericanos. Dicho periodo se caracterizó por un total desprecio a la educación, la salud y la igualdad de oportunidades. Exigimos la recuperación de tierras y bienes malhabidos, además del juicio y castigo a torturadores y saqueadores”, resaltaron.