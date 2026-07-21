Alliana abre el juego para el 2028: elogia a Baruja, pero hace un guiño a Centurión como eventual dupla

El segundo del Ejecutivo y precandidato presidencial por Honor Colorado, Pedro Alliana, dijo en el Senado que aunque aseguró que aún no es tiempo de definir a su compañero o compañera de fórmula, destacó que Juan Carlos Baruja sería “un lujo” como candidato a vicepresidente y, al mismo tiempo, dejó un sugestivo guiño hacia la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión.

Posterior a una rueda de prensa sobre la presentación de un contrato de préstamo con la JICA para la construcción de cerca de 200 kilómetros de pavimento entre Misiones y Ñeembucú, Alliana se refirió sobre su compañero o compañera de fórmula, definición que viene postergando desde antes de las elecciones internas del pasado 7 de junio.

Alliana insistió en que la prioridad inmediata es el proceso de las elecciones municipales y que recién después del 8 de octubre comenzarán las conversaciones sobre la integración de la fórmula presidencial. “Mi candidatura está firme”, enfatizó el vicepresidente.

“Sería un lujo tener a Juan Carlos Baruja”

Consultado una vez más sobre la posibilidad de que el actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat integre la chapa presidencial, Alliana no escatimó elogios.

“Me encanta lo de Juan Carlos Baruja. Es un amigo con quien venimos trabajando hace muchísimo tiempo, una persona leal, trabajadora, un técnico que ha demostrado su capacidad. El mejor ministro que ha tenido el Gobierno en esta era democrática, construyendo la mayor cantidad y de la mejor calidad de viviendas para todos los paraguayos. Sería un lujo para mí tenerle a Juan Carlos Baruja como vicepresidente”, afirmó.

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Tras ser consultado por la figura del presidente de Diputados, Raúl Latorre, quien también puja por la precandidatura, el vicepresidente destacó a Latorre, a quien calificó como un compañero con quien trabajó durante cinco años.

Sin embargo, aclaró que la decisión será adoptada en conjunto con el comando político de Honor Colorado una vez culminado el proceso electoral municipal.

Alliana abre la puerta a una mujer en la chapa

Más allá de los nombres masculinos, la declaración que más llamó la atención fue cuando Alliana dejó entrever que la candidatura a la Vicepresidencia podría recaer en una mujer del gabinete de Santiago Peña.

“Hay buenas ministras, figuras importantes dentro del gabinete también. Hay mujeres muy trabajadoras que han demostrado su capacidad. ¿Por qué no mirar un poco por ahí también?”, expresó.

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Las declaraciones coincidieron con la presencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien escuchaba atentamente las respuestas del vicepresidente y sonreía mientras Alliana hablaba sobre la posibilidad de incorporar a una mujer en la fórmula presidencial.

Aunque evitó mencionar su nombre, el gesto fue interpretado como un guiño político hacia la secretaria de Estado, una de las integrantes del gabinete con mayor exposición pública dentro del gobierno de Santiago Peña.

La definición quedará para después de las municipales

Alliana reiteró que no existe urgencia para definir la dupla presidencial y recordó que otros sectores políticos ni siquiera cuentan aún con un candidato para la Presidencia.

“¿Cuál es el apuro?”, planteó, al señalar que la prioridad del oficialismo es lograr una “victoria contundente” del Partido Colorado en las elecciones municipales antes de avanzar en las negociaciones para la chapa de 2028.

De esta manera, aunque Juan Carlos Baruja sigue apareciendo como uno de los principales aspirantes a acompañarlo, las palabras del vicepresidente dejaron abierta la posibilidad de que Honor Colorado sorprenda con una candidata mujer para la Vicepresidencia, un escenario en el que la figura de Claudia Centurión comenzó a instalarse con fuerza.