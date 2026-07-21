De imputaciones a “Abrazo Republicano”: Cartistas y disidentes sellan alianza en Guairá

Los principales referentes del Partido Colorado del departamento de Guairá, pertenecientes a los movimientos Honor Colorado y Colorado Añetete, participaron hoy de una Reunión de Unidad.

El encuentro se llevó a cabo en el Puesto de Comando de Colorado Añetete, en Asunción, donde todos se comprometieron a trabajar en forma coordinada con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

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En Guairá, el gobernador es el cartista César Sosa (ANR, HC) y los colorados administran nueve de los 18 distritos, mientras que los opositores mandan otras nueve localidades, incluyendo la capital, Villarrica.

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El encuentro fue encabezado por el presidenciable Arnoldo Wiens y contó con la presencia del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. Ambos se encuentran procesados judicialmente, uno por el caso Metrobus y el otro por una denuncia de Horacio Cartes.

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El encuentro fue convocado por los líderes departamentales, encabezados por el gobernador de Guairá, César Sosa (ANR, HC); el diputado Edgar “Nito” Chávez (ANR; HC); el candidato a intendente de Villarrica Rubén “Pilo” Fanego (ANR, HC), el diputado Alejandro Aguilera (ANR, HC); el concejal villarriqueño Ovidio Cuevas; el exgobernador y exsenador Rodolfo M. Friedmann; Carlos Storm; y los candidatos a concejales de la capital guaireña Jesús Vera y Roque Paiva.

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Resoluciones tomadas

Durante la reunión se acordó fortalecer la coordinación entre los equipos políticos mediante la conformación de un comando departamental.

Los dirigentes coincidieron en “dejar atrás” las diferencias propias del proceso interno, priorizando el trabajo conjunto, la organización territorial y el diálogo permanente con la dirigencia de base.

Finalmente, se resolvió mantener un espacio permanente de coordinación entre los referentes departamentales para acompañar las candidaturas municipales.