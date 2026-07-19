Alliana-Baruja, será la dupla de Honor Colorado, dice Nicanor

“La dupla oficialista, estoy seguro, será Alliana y Baruja. Yo creo que una vez que nos acerquemos a las municipales, todo se consolidará, se empezará a articular los grandes equipos en todo el país”, manifestó el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, al ser consultado sobre el debate que se plantea en el oficialismo colorado (Honor Colorado) en torno a la oficialización de la dupla presidencial de cara al 2028.

Duarte Frutos aludió al próximo candidato a presidente de la República por HC, el vicepresidente Pedro Alliana, y el actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, actual senador con permiso, para el cargo en la Vicepresidecia.

En otro momento, Nicanor señaló que “toda candidatura potable, posible de llegar al poder, tiene que cabalgar sobre una gran estructura, cohesión, adhesión y organización”.

“La candidatura de Alliana y la propuesta de que Baruja sea su vicepresidente hace bastante tiempo se viene instalando en la conciencia colorada y creo que el próximo presidente de la República será Alliana y el vicepresidente Baruja”, indicó el exmandatario a la 1020 AM.

Luego de las municipales

El propio Pedro Alliana expresó en su momento que elegirá a su compañero de chapa tras el término de las elecciones municipales, prevista el domingo 4 de octubre.

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Un dato no menor es que hasta el momento no desisten de tener la bendición de Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y jefe del movimiento Honor Colorado, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; y el gobernador de Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa.