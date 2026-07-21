Concejales de Villa Florida denuncian que hace más de un año no cobrar sus dietas

Un grupo de Concejales de las bancadas liberal y colorada de la Junta Municipal de Villa Florida mencionaron que hace más de un año no perciben sus dietas ni los gastos de representación.

Aseguraron que el Ejecutivo Municipal no les brindó ninguna explicación, pese a que dichos pagos están contemplados en el presupuesto de la institución.

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En ese contexto, la concejal de la bancada liberal Francisca Escobar presentó una nota durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal, en la que solicitó a la plenaria urgir al Ejecutivo Municipal el pago de sus haberes correspondientes a dieta y gastos de representación.

En el documento, la edil recuerda que la Ley N.º 6784/21, que modifica los artículos 27 y 28 de la Ley N.º 3966/2010 Orgánica Municipal, establece que los miembros de las juntas municipales deben percibir una dieta mensual prevista en cada ejercicio presupuestario. Asimismo, dispone que “en ningún caso la dieta mensual o cualquier otro ingreso que le corresponda a los concejales sufrirá descuento, dilación o falta de pago injustificados”.

La normativa también señala que el intendente municipal es el responsable de velar por la no discriminación en los pagos y que, de verificarse tal situación, el Ministerio de Hacienda procederá a retener los royalties provenientes de las entidades binacionales que transfiere al municipio afectado mientras se mantenga la irregularidad.

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Escobar sostuvo que el ejecutivo municipal se encuentra en falta con el pago de los haberes de los concejales y señaló que todos los ediles tienen obligaciones y compromisos asumidos.

La concejal indicó que la dieta mensual de los miembros de la Junta Municipal es de G. 2.500.000, mientras que el gasto de representación asciende a G. 1.000.000. Según afirmó, esos pagos se le adeudan desde hace más de un año.

Al ser consultado sobre la situación, el concejal liberal Todosio González manifestó que, en su caso, hace un año y siete meses que no percibe su dieta.

También fueron consultados concejales de la bancada colorada. En ese sentido, la concejala Sandra Ojeda señaló que no percibe su dieta desde junio de 2025, mientras que el concejal Andrés Rojas indicó que dejó de cobrar desde mayo del mismo año.

Todos los ediles consultados coincidieron en que el Ejecutivo Municipal no les ha brindado ninguna explicación sobre el atraso en el pago de las dietas.

Nuevamente intentamos obtener la versión del intendente municipal de Villa Florida, Richard Castiñeira (ANR-HC); sin embargo, no respondió las llamadas ni los mensajes enviados por este medio.