Postergan el juicio a Hernán Rivas por supuesto título falso

Un Tribunal de Sentencia resolvió hoy postergar el inicio del juicio oral y público al exsenador colorado cartista Hernán David Rivas, acusado de supuesta elaboración mediata y uso de un título universitario de contenido presuntamente falso.

El Tribunal presidido por la jueza María Fernanda García e integrado también por Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate designó el próximo lunes 10 de agosto como nueva fecha de inicio del juicio, que debía comenzar hoy.

El motivo es que el exsenador Rivas cambió recientemente su equipo defensor, ahora encabezado por la abogada Alba Zaracho, quien solicitó al Tribunal una postergación de 30 días del inicio del juicio para interiorizarse del caso.

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El Ministerio Público pidió que la postergación no supere los 15 días y el Tribunal acabó concediendo un aplazamiento de 20 días.

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“Juez de jueces” con título de Derecho en duda

El exsenador Rivas es acusado por la Fiscalía de haberse valido de un título universitario de contenido falso, emitido por una universidad privada que certificaba –presuntamente de manera falsa– al parlamentario como graduado en la carrera de Derecho, para sustentar documentalmente en 2020 su designación como representante de la Cámara de Diputados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano judicial encargado de juzgar el desempeño de jueces y fiscales.

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Rivas incluso fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento entre julio y agosto de 2023, a pesar de que la veracidad de su título de Derecho ya estaba en duda.

Corte Suprema anuló intento de sobreseimiento

En marzo de este año, un Tribunal de Apelación resolvió confirmar la prescripción del supuesto delito de producción mediata y decretar el sobreseimiento definitivo del entonces parlamentario del Partido Colorado.

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Sin embargo, esa decisión fue anulada el pasado 7 de mayo por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó que la causa contra Rivas vaya a juicio.

Rivas se vio obligado a renunciar al Senado el pasado 12 de mayo para afrontar el juicio.