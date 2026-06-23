JEM mira de “reojo” resoluciones en las que tuvo intervención Hernán Rivas

El senador colorado abdista Mario Alberto Varela Cardozo, representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), dio un análisis breve sobre la situación actual del órgano extrapoder, que el sábado último cumplió 34 años de vida institución, teniendo en cuenta que fue creado mediante la Constitución Nacional de 1992 y también sobre el caso del exsenador cartista Hernán Rivas.

Varela expresó sobre los hechos de presunta corrupción registrados dentro del Jurado, “creo que, si la democracia tiene sus falencias, de personas que han estado involucradas en escándalos de corrupción realmente alarmantes, como muchos de los que ya conocemos, en periodos anteriores y en el actual inclusive, lo importante es que la justicia funcione y que una vez demostrada la responsabilidad de estas autoridades reciban una sanción como corresponde”.

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Consultado en otro momento sobre la designación, primeramente de Hernán David Rivas Román, por la Cámara de Diputados y luego por la Cámara de Senadores, como representante ante el Colegiado, Mario Varela refirió que “las crisis deben ser oportunidades” para el cambio y la corrección.

Añadió al respecto, calificando el caso, “yo considero que fue un error de parte del sector político que lo postula también, no teniendo la certeza de que efectivamente este ciudadano, antes senador, hoy ya exsenador porque renunció, no se haya verificado como corresponde”.

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Sobre esa cuestión hizo un mea culpa señalando que “hay una responsabilidad política que se debe asumir y, esas son las cuestiones que nosotros, la clase política, debemos corregir”.

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JEM analiza escenarios ante posibles nulidades por intervenciones de Hernán Rivas

En cuanto a la participación de Hernán Rivas como integrante del JEM, entre 2020 y 2023, y los posibles pedidos de nulidades que podrían recaer en el órgano constitucional en caso de una eventual condena en el fuero penal del exlegislador Rivas, Varela señaló que “es un tema que está pendiente”.

Expuso: “no hemos tenido aún ninguna presentación, ninguna solicitud de nulidad de parte de personas que han sido afectadas por las resoluciones firmadas también por el exintegrante del jurado, el exsenador Rivas”.

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Sin embargo, el legislador adelantó que “el Jurado va a asumir una posición jurídica respecto a este tema, un análisis técnico para que nosotros podamos hacer las evaluaciones, si existiere algún tipo de presentación de esa naturaleza”, según manifestó.

Varela refirió que como integrantes del órgano juzgador “no podemos ignorar una situación, una hipótesis que se puede dar. Y el Jurado tiene que tener una posición al respecto”. Agregó en ese orden que, “eso se viene dialogando de manera interna entre los integrantes del JEM y por ello aún no se trató en ninguna sesión”.

Posteriormente, habló de que “si presenta una acción o un recurso, una acción ante el Jurado, un juez o un magistrado que haya sido separado de su cargo por mal desempeño con el voto que se requería completando el exsenador Rivas, podría darse una hipótesis”, sobre la nulidad. Pero, eso solo podría darse si ese voto completaba los requeridos para tomar una resolución.

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Por último,el parlamentario abdista subrayó: “Nosotros ya estamos terminando, pero no podemos hacer adelantos o anuncios públicos si no hay controversia”.

JEM cumplió 34 años de vida institucional

El sábado 20 de junio se cumplieron 34 años de la vigencia de la Constitución Nacional de 1992, y con ella también cumplieron aniversarios de existencia el Consejo de la Magistratura (CM) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órganos extra poder de altísima relevancia en la judicatura paraguaya.

En ese marco, el JEM ofreció una conferencia en la cual fue expositor el Prof. Dr. Emilio Camacho, teniendo como tema “El JEM, una mirada de tres décadas”. En la oportunidad el constitucionalista brindó detalles y argumentaciones en favor de la existencia del órgano y cómo la integración mixta permite un método de control.

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En cuanto a la oficiosidad del JEM, Camacho refirió que muchos cuestionan su actuación de oficio calificando incluso como pre-opinión, pero resaltó que no puede equipararse a un proceso judicial, misma situación se aplica en un juicio político según consideró.

Por su parte, la presidenta del JEM Prof. Dra. Alicia Pucheta señaló que la línea de los actuales miembros del órgano es no dejar que prescriban los casos, cuestión que se está sosteniendo año a año y combatir la corrupción. Consultada sobre si recibe llamadas de autoridades para ejercer algún tipo de presión, señaló que no.

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Ello teniendo en cuenta que el JEM se conforma por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dos representantes del Consejo de la Magistratura (CM), dos miembros de la Cámara de Diputados y dos miembros de la Cámara de Seandores.

Hernán Rivas a juicio por su supuesto título falso de abogado

La acusación presentada por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero fue analizada en audiencia preliminar el 10 de octubre de 2025; y el juez de Garantías Miguel Palacios resolvió decretar por operada la prescripción del tipo penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y elevó la causa a juicio oral solo por el hecho de uso de documentos públicos de contenido falso.

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La resolución del juzgado fue apelada tanto por la defensa como por el Ministerio Público y el 30 de marzo pasado el titular de Apelación Penal, Segunda Sala, resolvió por Auto Interlocutorio N° 102, dictada por los camaristas José Agustín Fernández, Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro (quien se jubiló el 1 de abril), confirmar la prescripción de la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Además por A.I N° 107 también del 30 de marzo, con voto en mayoría de los camaristas Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro (actualmente jubilado), y el voto en disidencia del magistrado José Agustín Fernández, el tribunal de alzada dictó el sobreseimiento definitivo de Rivas Román.

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Las agentes del Ministerio Público recurrieron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y el pasado 7 de mayo, por A.I N° 133, los ministros Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, y el camarista Digno Arnaldo Fleitas anularon las resoluciones del tribunal de alzada, revocaron el fallo del juez de Garantías Miguel Palacios, y ordenaron que la causa vaya a juicio oral por ambos tipos penales acusados.