Caso Hernán Rivas: JEM analiza “efecto cascada” de nulidades ante posible confirmación de título falso

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) se encuentra en plena evaluación técnica ante la posibilidad de recibir una “catarata” de pedidos de nulidad sobre las sentencias dictadas durante la gestión de Hernán Rivas al frente del órgano extra poder, en caso de que la Justicia confirme que su título de abogado es falso. Así lo confirmó el senador Mario Varela (ANR - Fuerza Republicana), representante de la Cámara Alta ante el JEM.

Varela explicó que, junto con el equipo técnico del Jurado, se está realizando un riguroso análisis jurídico para medir el impacto de un potencial “efecto cascada”. Sin embargo, aclaró que la institución está sujeta a las resultas del proceso judicial, luego de que la Corte Suprema de Justicia destrabara la causa y ordenara que el caso vuelva a la etapa de juicio oral.

“Tiene que expedirse el Poder Judicial sobre la veracidad, sobre la autenticidad o si es apócrifo el título del exsenador Rivas. El Jurado tendrá que hacer un análisis jurídico de qué posiciones tomamos si hay alguna acción de algún magistrado que haya sido objeto de destitución con el voto de Rivas”, señaló el parlamentario.

El senador dijo que el foco de atención está puesto principalmente en aquellos casos donde el voto de Rivas definió la destitución de jueces o fiscales, y no tanto en los “salvatajes”. A pesar del escenario, Varela se mostró cauteloso debido al principio de seguridad jurídica y la figura de la cosa juzgada.

“Es un tema muy delicado. También tienen acciones ante la propia Corte Suprema de Justicia aquellos que han sido afectados. Estamos todos los miembros reunidos para ver qué postura tomar ante esta situación”, manifestó, reconociendo además el temor de que los afectados recurran masivamente tanto al JEM como a la Corte mediante acciones de inconstitucionalidad.

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Un caso sin precedentes y autocrítica colorada

Al ser consultado sobre la gravedad del hecho, Varela admitió que la situación del colorado cartista manchó la credibilidad de la institución. “No tiene precedentes. Hay que corregir”, sostuvo.

Asimismo, ensayó una autocrítica partidaria respecto a la designación de Rivas en su momento para presidir el Jurado. “Estamos procurando lavar la cara del Jurado. No es una tarea sencilla ni fácil. Hay que reconocer los errores. Esto fue un error, un error político, y se debe corregir y no debería repetirse”, sentenció, haciendo extensiva la responsabilidad a “los colorados, todos también”.

Proyecto de ley “empantanado” en Diputados

Como medida de fondo para evitar que una situación similar vuelva a sacudir los cimientos de la justicia paraguaya, Varela urgió la aprobación de un proyecto de ley que actualmente se encuentra trabado en la Cámara de Diputados.

La propuesta legislativa busca establecer mecanismos obligatorios y estrictos para verificar fehacientemente que los legisladores designados por ambas cámaras para integrar el JEM sean efectivamente abogados habilitados para el ejercicio de la representación legal.

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