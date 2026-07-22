Ataque en Canindeyú: Filizzola afirma que el modelo de seguridad no funciona

Hacia la medianoche de este miércoles, un grupo de personas desconocidas, equipadas con armas largas, atacó un puesto policial en la colonia Naranjito del distrito Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, matando a dos agentes policiales y a un funcionario civil, e hiriendo a otro uniformado. Los atacantes también incendiaron parte del puesto policial y destruyeron cuatro vehículos.

Las autoridades aún están trabajando en identificar a los autores del letal ataque, que se produjo en una zona del país en la que se ha registrado actividad de organizaciones de crimen organizado y de grupos ideológicos armados como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

En conversación con ABC Color este miércoles en el Congreso Nacional, el senador opositor Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) manifestó su solidaridad con las familias de los fallecidos y con la Policía Nacional, y al mismo tiempo instó al Gobierno a repensar su modelo de lucha contra el crimen organizado.

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“Esta situación nos debe motivar a revisar el modelo de seguridad que tenemos”, dijo el senador Filizzola, quien opinó que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía no han sido debidamente fortalecidas para hacer frente a las tareas de combate al crimen organizado que les han sido asignadas en Canindeyú y en otras zonas del norte del país bajo influencia de grupos criminales en la última década.

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“¿Dónde está el dinero para los blindados, los chalecos antibalas, las armas?”, preguntó. “En esa zona no puede haber una comisaría que no esté debidamente reforzada, (los policías) tienen que tener armas largas, capacidades de inteligencia. No pueden estar entre cuatro o cinco”.

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“No podemos dejar desamparadas a las comisarías”, insistió el senador y exministro del Interior. “Son vidas, no podemos dejar a su suerte a los policías”.

“Un ataque directo al Estado”

El senador Filizzola señaló que, independientemente de la identidad de los atacantes, un golpe como el que fue perpetrado hoy en Canindeyú es un desafío al Gobierno, “un ataque directo al Estado que no se puede permitir”.

“Pido al Gobierno humildad para asumir que el modelo no está funcionado, el crimen organizado sigue creciendo”, subrayó.

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En líneas similares se expresó la senadora opositora Celeste Amarilla, quien señaló como llamativo que el ataque de hoy se haya perpetrado luego de que “se había militarizado Canindeyú” precisamente para combatir el crimen organizado y grupos armados como el EPP.

En paralelo, el senador Filizzola señaló que el crimen organizado ha permeado la misma estructura del Estado, señalando como ejemplos los de legisladores condenados o señalados por vinculados con grupos criminales, como el exsenador colorado cartista Erico Galeano o el fallecido diputado Eulalio Gomes, también del Partido Colorado.