Contraloría: Senado descalifica a candidato por haber liberado narcos siendo juez

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, presidida por el senador oficialista Javier Zacarías Irún (ANR, HC), resolvió remover de la lista a otro candidato a contralor general de la República.

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Se trata del abogado penalista Édgar Hernán Sosa Gómez, quien durante su audiencia omitió todos sus antecedentes como magistrado. Incluso dijo ante los parlamentarios que “nunca” tuvo una sanción administrativa. Esto se puede verificar en la transmisión de la audiencia del 9 de julio

Sin embargo, según los registros, el mismo ocupó el cargo de Juez del Alto Paraná hasta que fue destituido en diciembre del 2013, por haber liberado al narcotraficante Damián Álvarez Frutos.

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De esta manera, el 8 de abril de 2014 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados dispuso remover a Sosa como Juez interino del Juzgado Penal de Sentencia Nº 06 de Ciudad del Este, Circunscripción Judicial de Alto Paraná.

Desde entonces Sosa Gómez ha buscado numerosos cargos como ministro de la Justicia Electoral e integró la lista de candidatos a contralor en la convocatoria de 2015.

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En la escueta comunicación del Senado al postulante, solo se le dice que “tras un análisis de admisibilidad administrativa de los antecedentes, se ha observado que su postulación para Contralor General de la República se encuentra ante los impedimentos establecidos en el artículo 5° de la Ley N° 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”, el cual dispone: “DE LOS IMPEDIMENTOS”, quedando fuera del proceso de selección para el cargo de contralor".