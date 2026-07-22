Elecciones Municipales: Piden impugnar candidatura por ocupar cargo de intendente interino de Ñemby

La nota la presentaron Domingo Ayala, candidato a concejal, y el ex concejal Javier Osorio ante el Partido Colorado, para que los apoderados puedan solicitar ante la Justicia Electoral la impugnación de la candidatura del liberal Vicente Denis, porque es el actual intendente interino.

Los colorados indicaron que, además de ocupar el cargo, es candidato a concejal por el PLRA violando la ley electoral y está utilizando la estructura municipal para hacer proselitismo.

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“Solicitamos la urgente intervención del equipo jurídico partidario ante los órganos competentes de la Justicia Electoral, respecto a la situación jurídica del ciudadano Vicente Denis, quien actualmente ejerce el cargo de intendente interino de Ñemby, y simultáneamente, figura como candidato”, dice la nota presentada a los apoderados de la ANR.

El cuestionado intendente Tomás Olmedo (ANR) renunció el pasado 3 de julio para buscar su reelección en el cargo y de la Junta Municipal se designó como intendente interino a Vicente Denis, quien debía renunciar a su candidatura a concejal o no ser intendente interino.

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Lo que dice la ley

El artículo 251 de la Ley Nº. 834/96 modificada por la Ley Nº.1830/01 dispone: “Los intendentes Municipales o los que se hallaren desempeñando tales funciones por designación podrán ser candidatos a miembros de las Juntas Municipales siempre que hubieran renunciado al cargo tres meses antes de la fecha convocada para las elecciones.

En la misiva, también Domingo Ayala y Javier Osorio denunciaron que el intendente interino liberal está echando a funcionarios comunales sin justificación alguna.