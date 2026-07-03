Elecciones Municipales: Intendentes de Ñemby y San Antonio renuncian pensando en el rekutu

El acusado por lesión de confianza Tomás Olmedo (ANR-FR) renunció a su cargo de intendente, para lo cual los funcionarios municipales lo despidieron en pleno horario laboral con una “peña folclórica” donde participaron las alumnas de la escuela de danza municipal.

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Tomás Olmedo afronta un proceso judicial por un presunto daño patrimonial de G. 738 millones a la Municipalidad de Ñemby por supuestamente pagar dos veces la misma obra. Fue imputado en el 2024, acusado en abril del 2026 y desde entonces mediante múltiples chicanas evita la audiencia preliminar.

La Junta Municipal de Ñemby convocó para esta noche una sesión extraordinaria para designar a un intendente interino.

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También en San Antonio

El concejal Óscar Roux (PEN), asumió como nuevo intendente interino de San Antonio tras la renuncia del liberal Santiago Aguilera, quien buscará su reelección en el cargo.

Aguilera fue candidato único del Partido Liberal y deja la gestión municipal en medio de varios cuestionamientos por la falta de transparencia administrativa.